Kacey Musgraves se va al Medio de la Nada para su próxima gira por arenas.

Kacey Musgraves realizará una gira por América del Norte este otoño en apoyo de su sexto álbum de estudio, Middle of Nowhere, que se lanzará el viernes (1 de mayo). La gira comienza en su cumpleaños, el 21 de agosto, en el United Center en Chicago y se extiende hasta octubre, cerrando con dos noches en el Climate Pledge Arena en Seattle. Los actos de apertura incluyen a Midland, Flatland Cavalry, Carter Faith, Estevie, Charles Wesley Godwin, William Beckmann, Gabriella Rose y los Brudi Brothers.

Middle of Nowhere, que incluye voces invitadas de Willie Nelson, Billy Strings y Miranda Lambert, toma su título de un letrero en la ciudad de East Texas donde creció Musgraves: “Golden, TX: En algún lugar en medio de la nada”. Debutó con cuatro canciones del nuevo álbum durante el segundo fin de semana de Coachella. El primer sencillo, el melódico “Dry Spell”, llegó en marzo, seguido por la igualmente rústica pista principal en abril.

Antes de la gira, Musgraves actuará en la 61ª entrega de los Premios de la Academia de la Música Country el 17 de mayo. También tocará tres shows en Gruene Hall en New Braunfels, Texas, el 3, 4 y 5 de mayo, con los Mariachi Brothers como acto de apertura – quienes, junto con sus padres, fueron detenidos por ICE en febrero y liberados varias semanas después. También participará en el festival Bourbon & Beyond en Louisville, Kentucky, el 25 de septiembre.

Una preventa para titulares de tarjetas American Express para la gira estará disponible desde el 5 de mayo a las 10 a.m. hasta el 7 de mayo a las 10 p.m. Una preventa general para los fanáticos seguirá el 6 y 7 de mayo. Las entradas restantes saldrán a la venta al público el 8 de mayo en kaceymusgraves.com/tour.

Middle of Nowhere Tour – Fechas en América del Norte – 21 de agosto – Chicago, IL @ United Center – 24 de agosto – Toronto, ON @ Scotiabank Arena – 28 de agosto – Boston, MA @ TD Garden – 31 de agosto – Nueva York, NY @ Madison Square Garden – 1 de septiembre – Nueva York, NY @ Madison Square Garden – 4 de septiembre – Filadelfia, PA @ Xfinity Mobile Arena – 5 de septiembre – Baltimore, MD @ CFG Bank Arena – 8 de septiembre – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena – 9 de septiembre – Columbus, OH @ Schottenstein Center – 11 de septiembre – Milwaukee, WI @ Fiserv Forum – 12 de septiembre – St. Louis, MO @ Enterprise Center – 22 de septiembre – Minneapolis, MN @ Target Center – 23 de septiembre – Kansas City, MO @ T-Mobile Center – 25 de septiembre – Louisville, KY @ Bourbon & Beyond – 27 de septiembre – Nashville, TN @ Bridgestone Arena – 28 de septiembre – Nashville, TN @ Bridgestone Arena – 30 de septiembre – Atlanta, GA @ State Farm Arena – 2 de octubre – Charlotte, NC @ Spectrum Center – 5 de octubre – Houston, TX @ Toyota Center – 7 de octubre – Austin, TX @ Moody Center – 10 de octubre – Dallas, TX @ American Airlines Center – 13 de octubre – Denver, CO @ Ball Arena – 15 de octubre – Salt Lake City, UT @ Delta Center – 17 de octubre – Phoenix, AZ @ Mortgage Matchup Center – 18 de octubre – Los Ángeles, CA @ Crypto.com Arena – 19 de octubre – Los Ángeles, CA @ Crypto.com Arena – 23 de octubre – Oakland, CA @ Oakland Arena – 26 de octubre – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena – 27 de octubre – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena