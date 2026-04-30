Arteta muy molesto por el penalti anulado después de que el Arsenal fuera empatado por el Atlético.

Arteta muy molesto por el penalti anulado después de que el Arsenal...

El director técnico del Arsenal, Mikel Arteta, no ocultó su furia después de que a los Gunners se les anuló un penal tras una revisión del VAR en el segundo tiempo de su empate 1-1 en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.

El penal de Viktor Gyokeres en el minuto 44 le dio al Arsenal la ventaja en el primer partido en el Metropolitano, pero el Atlético empató 11 minutos en el segundo tiempo cuando Julián Álvarez convirtió desde los 12 pasos después de que Ben White fue polémicamente penalizado por mano, el árbitro Danny Makkelie señalando el punto de penal tras una visita al monitor en el campo.

Pero fue su segunda visita la que provocó la indignación de Arteta.

Makkelie otorgó al Arsenal un segundo penal de la noche después de que David Hancko, quien cometió falta a Gyokeres para el primero, pareció pisar el pie de Eberechi Eze, quien cayó ante el desafío.

Sin embargo, fue enviado nuevamente a la pantalla y, con repeticiones que mostraban un contacto mínimo pero claro, el oficial holandés decidió revertir su decisión.

Más oportunidades para que el Arsenal lleve una ventaja de regreso al Emirates Stadium se vieron limitadas, dejando a Arteta furioso por la sorprendente anulación.

Le dijo a TNT Sports: “Hablando con los chicos y entendiendo el incidente del penal para el segundo gol que se anuló. Fue en contra de las reglas y no lo entiendo”.

“Estoy muy molesto. Hay un claro contacto; él toma la decisión y no puedes anularlo cuando tienes que verlo 13 veces”.

Cuando se le preguntó si el árbitro podría haber sido influenciado por la multitud o por el demostrativo entrenador del Atlético, Diego Simeone, Arteta dijo: “No lo sé. Esa es una respuesta para él. Es la decisión equivocada y cambia el curso de la eliminatoria”.

Arteta no tuvo problema con la concesión del penal al Atlético y aún ve muchas razones para ser optimista de cara al segundo partido, que se disputará tres días después de un importante enfrentamiento de la Premier League contra el Fulham.

“Es una regla y han sido bastante consistentes con eso”, dijo Arteta sobre la decisión de la mano contra White. “No tengo nada que decir al respecto.

“Hay muchas cosas positivas. Muchas cosas muy buenas que hicimos. Sabíamos que tendríamos momentos difíciles.

“Estamos en una posición increíble. Debemos jugar frente a nuestra gente. Está en nuestras manos”.