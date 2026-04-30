Safe Pro para demostrar la planificación de misiones impulsada por IA en el evento del Centro de Excelencia de Apoyo a Maniobras del Ejército de EE.UU. en el Fuerte Leonard Wood | Noticias de Taiwán

AVENTURA, Florida, 27 de abril de 2026 (GLOBE NEWSWIRE) – Safe Pro Group Inc. (Nasdaq: SPAI) (“Safe Pro” o la “Compañía”), una empresa desarrolladora de soluciones de defensa, seguridad y conciencia situacional habilitadas por inteligencia artificial (IA), demostrará su plataforma NODE-X AI Edge y su tecnología de detección de amenazas SPOTD en el Expo Combinado de Protección Conjunta del Ejército de Estados Unidos 2026 (JPCE) en Fort Leonard Wood, Missouri, del 28 al 29 de abril de 2026.

El evento de varios días en Fort Leonard Wood (FLW) está encabezado por el Foro de Líderes Senior de Protección, que facilita el diálogo entre los altos líderes del Ejército de Estados Unidos, expertos en la materia y tomadores de decisiones sobre la visión del Centro de Excelencia de Apoyo a Maniobras (MSCoE) para la protección en capas basada en formaciones. Este foro centrado en ingeniería del Ejército es un entorno ideal para que los flujos de trabajo de IA probados de Safe Pro interactúen con el liderazgo de ingeniería a nivel global para informar a la comunidad de ingenieros sobre las últimas herramientas de IA probadas que están dando forma a la planificación del campo de batalla y las maniobras.

En el JPCE, Safe Pro destacará su reciente éxito en los ejercicios de fuego real del Ejército de Estados Unidos utilizando su plataforma de IA patentada y el recién introducido NODE-X, una solución de procesamiento de IA en miniatura para la planificación de misiones. NODE-X está diseñado para apoyar las operaciones de maniobra militar mediante el procesamiento rápido de imágenes de drones para la planificación de misiones, la detección de amenazas, la cartografía 3D, así como el apoyo a la protección de fuerzas en conjunción con los productos de protección balística de Safe Pro.

“Las relaciones y el impulso con las unidades de ingeniería del Ejército de Estados Unidos se están fortaleciendo tras la finalización exitosa de nuestro último ejercicio de fuego real que puso a prueba nuestra IA patentada frente a altos comandantes y partes interesadas. Al ofrecer una detección rápida y fiable de amenazas en el borde táctico, estamos demostrando claramente el valor que aportamos a los Equipos de Reconocimiento de Ingeniería y validando aún más por qué nuestras capacidades deberían implementarse en todo el Ejército en apoyo de las fuerzas de maniobra”, dijo Dan Erdberg, Presidente y CEO de Safe Pro Group Inc.

NODE-X es la próxima generación de la herramienta de IA de la Compañía, que permite el procesamiento rápido de imágenes de drones para la detección de amenazas de IA, cartografía 3D y orientación de rutas automatizadas. Diseñado como un kit de mochila, NODE-X combina inferencia de IA en tiempo real en un sistema de procesamiento en el borde con computadoras portátiles GPU robustas que ejecutan la aplicación de software OnSight de Safe Pro compatible con drones de Reconocimiento de Corto Alcance (SRR) aprobados por el Ejército de Estados Unidos.