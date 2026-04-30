ElevenLabs renueva ElevenMusic como un servicio de creación de música, remix y streaming de inteligencia artificial para fans.

ElevenLabs ha lanzado una nueva versión renovada de ElevenMusic, su plataforma musical impulsada por IA. A través de ella, los fans pueden transmitir, crear y remezclar música, convirtiéndolos de “oyentes pasivos en participantes activos”, según una publicación en el blog. Esto sigue al lanzamiento en agosto de 2025 del modelo de música original de IA de ElevenMusic bajo el mismo nombre, que permitía a los usuarios crear música de IA a partir de indicaciones escritas y utilizar esas canciones específicamente con fines comerciales.

A partir del miércoles (29 de abril), los usuarios de ElevenMusic pueden crear canciones completamente nuevas, sea a partir de una letra, una melodía o un estado de ánimo para obtener una canción generada por IA, o remezclar géneros o ritmos de canciones existentes para hacerlas propias. En un comunicado de prensa sobre el servicio renovado, ElevenMusic se promociona como “totalmente con licencia” y “diseñado pensando en el artista”.

Esto marca lo que parece ser un cambio significativo en el plan de negocios de ElevenMusic. Originalmente, en agosto de 2025, ElevenMusic anunció acuerdos de licencia con Kobalt y Merlin (así como la plataforma de licencias de sincronización SourceAudio), y en ese momento se explicó que esta sería una plataforma para que los usuarios crearan música con fines comerciales.

En un correo electrónico a los suscriptores de Kobalt después del acuerdo de 2025 de ElevenMusic, obtenido por Billboard, se describió el “concepto básico” del nuevo modelo de ElevenMusic como una forma de “ayudar a impulsar una biblioteca de música de producción escalable y dirigida por IA que cree audio personalizado para estudios, marcas y creadores. No pretende reemplazar los usos tradicionales de [su] repertorio, sino agregar valor junto a ellos. Los casos de uso para el modelo de música de Eleven incluían “música de fondo para marcas, agencias y estudios”, “canciones novedosas” y “contenido seguro para UGC en plataformas sociales”.

El servicio recién lanzado de ElevenMusic ahora está enfocado en el oyente de música diario en lugar de en clientes profesionales que buscan música de biblioteca de producción. ElevenMusic ahora se promociona como una “capa de interacción con los fans, creando un lugar donde los artistas pueden involucrar a los fans en el proceso creativo”, mientras permite a sus usuarios avanzar “más allá de catálogos tácticos hacia un modo más adaptativo y participativo”.

En el momento de su lanzamiento, el ElevenMusic recientemente reintroducido cuenta con alrededor de 4,000 artistas humanos en la plataforma, en su mayoría actos emergentes, cuya música puede ser transmitida o remezclada por los usuarios. También presenta los dos volúmenes de su serie autoensamblada “The Eleven Album”, que muestra música asistida por IA realizada junto a artistas participantes. Los artistas destacados en los volúmenes incluyen a Liza Minnelli, Art Garfunkel, el creador de “BBL Drizzy” King Willonius, The Danger Twins y Justin Love.

El comunicado de prensa del miércoles sobre ElevenMusic señala que ofrece a los usuarios “un camino directo a la monetización al tiempo que permite a los fans participar activamente en la música en sí”, pero no proporciona detalles sobre cómo funciona esa compensación. Sin embargo, informes anteriores de Billboard sobre el lanzamiento original en agosto de 2025 revelaron más detalles sobre cómo se pagarían a los artistas y empresas de música.

Un correo electrónico a los suscriptores de Kobalt en ese momento sobre el acuerdo del editor con ElevenMusic señaló que los participantes recibirían una “participación proporcional de un fondo de regalías basado en cuántas de las obras de [los artistas/compositores] se usaron para entrenar el modelo [Eleven Music] en comparación con otros”. Una fuente cercana al acuerdo también explicó que esto significaba que los artistas/escritores participantes recibirían regalías en función de cuántas canciones representaban en el conjunto de datos en general.

Los resultados se ponderarían “usando proxies digitales”, lo que la fuente señaló significaba que los pagos de regalías no solo tendrían en cuenta cuántas canciones tenía uno en el conjunto de datos, sino también la popularidad de esas canciones, determinada al observar sus métricas en otras plataformas digitales. La fuente se negó a especificar exactamente cuáles eran los “proxies digitales” de Kobalt. No está claro si los nuevos cambios en la plataforma afectarán esta estructura de pago. (Se sabe menos sobre la naturaleza del acuerdo de Merlin con ElevenMusic).

“Estamos construyendo con las comunidades de artistas y compositores, no alrededor de ellos”, dijo Derek Cournoyer, líder de estrategia musical en ElevenLabs, sobre el lanzamiento. “Todo sobre ElevenMusic, desde nuestro modelo de música totalmente con licencia hasta nuestro enfoque comercial, está diseñado con ese principio en mente. Estamos emocionados de dar a los fans una forma más activa de experimentar la música que aman y crear una nueva puerta de entrada al DJing”.