Jimmy Kimmel responde al llamado de Trump para que lo despidan por una broma sobre la primera dama

alternar título Getty Images para Sellos de Pascua

En su programa del lunes por la noche, Kimmel respondió al llamado de la primera dama Melania Trump a ABC para “tomar una postura” en su contra por una broma que hizo sobre ella antes de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Dos días después de que se transmitiera el segmento original de Kimmel, las autoridades sometieron a un hombre fuertemente armado que, según dicen, entró al evento en el salón de baile Washington Hilton en un intento de atacar a funcionarios de la administración.

En un segmento de “Jimmy Kimmel Live!” El jueves, el comediante pronunció un simulacro de asado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. “Mire a Melania, qué hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda embarazada”, bromeó Kimmel.

En una publicación en X, la primera dama calificó el chiste de Kimmel sobre ella como “odioso y violento”.

El lunes, Kimmel le dijo a su audiencia que “obviamente era una broma sobre su diferencia de edad y la expresión de alegría que vemos en su rostro cada vez que están juntos”. Dijo que era un “asado ligero” y que “no era, bajo ningún concepto, un llamado al asesinato. Y ellos lo saben”. Kimmel añadió que durante muchos años se ha manifestado muy abiertamente contra la violencia armada.

Melania Trump no lo vio así. “Su monólogo sobre mi familia no es comedia; sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política dentro de Estados Unidos”, escribió en Twitter el lunes. “La gente como Kimmel no debería tener la oportunidad de entrar a nuestras casas cada noche para difundir el odio”.

La señora Trump instó a ABC, la cadena que transmite el programa nocturno de Kimmel, a tomar medidas, preguntando “¿cuántas veces el liderazgo de ABC permitirá el comportamiento atroz de Kimmel a expensas de nuestra comunidad?”.

alternar título Mandel Ngan/AFP vía Getty Images

Horas más tarde, el presidente Trump recurrió a las redes sociales para brindar apoyo a su esposa. Trump escribió que los comentarios de Kimmel fueron “más allá de lo aceptable” y que Jimmy Kimmel debería ser “despedido inmediatamente por Disney y ABC”.

En septiembre, Kimmel fue retirado del aire después de una reacción conservadora por los comentarios que hizo Kimmel tras el asesinato del cofundador de Turning Point USA, Charlie Kirk. En su monólogo, Kimmel dijo que la “banda MAGA” estaba tratando de ganar puntos políticos con el asesinato de Kirk.

El presidente de la FCC, Brendan Carr, respondió a la reacción amenazando a las afiliadas de ABC. “Podemos hacer esto de la manera fácil o difícil”, dijo Carr al presentador de podcasts Benny Johnson. “Estas empresas pueden encontrar formas de cambiar la conducta, tomar medidas contra Kimmel o, ya sabes, habrá trabajo adicional para la FCC en el futuro”.

Disney, propietaria de ABC, decidió suspender el programa de Kimmel. Esa decisión provocó furor por la libertad de expresión y la censura. El programa de Kimmel regresó seis días después y el presentador dijo: “Nunca fue mi intención tomar a la ligera el asesinato de un joven”. Kimmel aceptó por qué algunas personas estaban molestas con sus comentarios y dijo que habían sido “inoportunos, poco claros o tal vez ambas cosas”.

Mientras tanto, los usuarios de X han estado respondiendo a la publicación de Melania Trump. Algunos parecen apoyarlo. Otros señalan el historial del presidente de comentarios fuertemente redactados, despectivos y racistas en publicaciones sobre las mujeres y sus detractores políticos como Barack Obama.