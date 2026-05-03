El sospechoso del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca toma precauciones restrictivas contra el suicidio, dicen los abogados

Los abogados defensores del hombre acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca la semana pasada dicen que se le está privando de su dignidad y recursos al mantenerlo innecesariamente bajo precauciones de suicidio.

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En una moción presentada el sábado, los abogados de Cole Tomas Allen solicitaron que se le retiraran todas las restricciones de suicidio, que calificaron de “degradantes”, mientras espera nuevas audiencias en el caso.

Los abogados de Allen escribieron que su “puesta bajo vigilancia y precauciones contra el suicidio equivalen a violaciones de sus derechos bajo la Cláusula del Debido Proceso de la Constitución de los Estados Unidos” porque “no ha mostrado indicios de tendencias suicidas”, según la moción presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para los estados del Distrito de Columbia.

Los fiscales podrían enfrentar este desafío en el juicio del sospechoso de la cena de la WHCA 01:36

Allen estaba armado con múltiples armas de fuego, así como cuchillos, dijeron las autoridades, cuando pasó corriendo por un control de seguridad en el hotel Washington Hilton, donde se llevaba a cabo el evento el 25 de abril.

Allen, de 31 años, cayó al suelo y fue detenido, dijeron las autoridades.

Su equipo de defensa argumentó en la moción que Allen ha estado bajo distintos niveles de vigilancia por suicidio en diferentes momentos desde su arresto esa noche.

Hasta el viernes, estaba bajo precauciones de suicidio, que son menos restrictivas que la vigilancia de suicidio, dice la moción, a pesar de la recomendación de una enfermera ese día de que se eliminara la designación.

Allen estuvo en un momento retenido en una “celda segura”, que es “una habitación acolchada con iluminación constante y procedimientos de cierre las 24 horas, incluidos los requisitos de que el recluso en la habitación use un chaleco similar a una camisa de fuerza, sea registrado al desnudo al entrar y salir, y no salir de la celda excepto para visitas legales o médicas”, afirma el expediente en una nota a pie de página.

Agentes de la ley afuera del Washington Hilton después de que se hicieran disparos durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington el 25 de abril. Chen Mengtong/Servicio de Noticias de China/VCG vía Getty Images

Las restricciones han impedido que Allen se comunique con nadie además de su equipo legal, así como también acceder a la comisaría o a recursos como tabletas de la cárcel, afirma el documento. Sus abogados escribieron que creen que él tampoco ha podido revisar los documentos del caso que le dejaron.

La moción, firmada por los abogados defensores AJ Kramer, Tezira Abe y Eugene Ohm, establece que si bien los abogados de Allen no creen que haya una “intención expresa de castigarlo”, “su colocación de precauciones contra el suicidio equivale a un castigo”.

Kramer no respondió de inmediato a una solicitud de más comentarios.

El Departamento de Justicia no ha respondido a la presentación, según registros judiciales. Un portavoz del Departamento Correccional de DC, que opera las instalaciones donde se encuentra detenido Allen, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Allen, un maestro de California, está acusado de intentar asesinar al presidente, transportar un arma de fuego y municiones en el comercio interestatal con la intención de cometer un delito grave y disparar un arma de fuego durante un delito violento.

Un juez ordenó esta semana que permanezca detenido mientras avanza el caso. Allen no se ha declarado culpable.

El video que el Departamento de Justicia publicó esta semana muestra a un hombre identificado como Allen corriendo a través de un control de seguridad. También lo muestra disparando a un oficial del Servicio Secreto, dijo Jeanine Pirro, fiscal federal para el Distrito de Columbia.

Allen dijo en escritos que tenía la intención de atacar a miembros de la administración Trump desde el más alto hasta el más bajo rango, dijeron los fiscales.

La lucha para proteger al presidente y llevarse a los dignatarios, incluida la primera dama Melania Trump, varios miembros del gabinete del presidente y del Congreso, tuvo lugar mientras se desarrollaba la cena en el salón de baile del hotel. El evento fue cancelado por la noche.