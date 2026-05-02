El mariscal de campo de Texas Tech, Brendan Sorsby, ingresará al programa de adicción al juego

El mariscal de campo transferido de Texas Tech, Brendan Sorsby, uno de los mejores jugadores de fútbol universitario que regresan, está ingresando en un programa de tratamiento residencial para una adicción al juego, anunció la escuela el lunes.

La decisión de Sorsby de buscar tratamiento, según las fuentes, se produjo a raíz del descubrimiento de que Sorsby hacía miles de apuestas en línea en una variedad de deportes a través de una aplicación de apuestas, lo que pone en peligro su elegibilidad con Texas Tech.

La NCAA está investigando las apuestas de Sorsby, según las fuentes, ya que la organización prohíbe a los atletas apostar tanto en deportes universitarios como profesionales.

Texas Tech dijo en un comunicado que la universidad “está comprometida a apoyar a Brendan durante su proceso de recuperación y a garantizar su salud y bienestar a largo plazo”.

Según las fuentes, Sorsby apostó por el fútbol de Indiana mientras vestía la camiseta roja de los Hoosiers como un verdadero estudiante de primer año en 2022, temporada en la que jugó un solo partido como reserva. Las apuestas en 2022, según las fuentes, eran a favor de Indiana y ninguna llegó en un partido en el que apareció Sorsby.

Selecciones del editor 2 Relacionado

El juego de Sorsby no ha llamado la atención de las autoridades, según las fuentes, ni se le ha vinculado con nadie que intente influir en el resultado de un juego. El juego de Sorsby, dijeron las fuentes, fue una ráfaga constante de pequeñas apuestas durante un período de tiempo.

No hay un calendario para el tratamiento de Sorsby, ya que las fuentes dicen que su situación está siendo tratada como un asunto de salud mental y que a Sorsby se le dará todo el tiempo que necesita. Su decisión, como atleta universitario de alto perfil, de ingresar a un centro para tratar su adicción al juego mientras estaba inscrito no tiene precedentes.

“Amamos a Brendan y apoyamos su decisión de buscar ayuda profesional”, dijo el entrenador en jefe de Texas Tech, Joey McGuire, en un comunicado. “Dar este paso requiere valentía y nuestro enfoque principal está en él como persona. Nuestro programa respalda a Brendan mientras él prioriza su salud”.

La transferencia de Sorsby a Texas Tech esta temporada baja lo posicionó como una de las caras del deporte para 2026, ya que fue el número 1 en el ranking del portal de transferencias de ESPN. Sorsby ingresó a la temporada 2026 proyectado como una posible selección de alto nivel en el draft de la NFL en 2027.

Se proyecta como uno de los jugadores mejor pagados del fútbol universitario, ya que ESPN informó que estaba en línea para ganar más de $5 millones este año en Texas Tech. Se transfirió a Texas Tech desde Cincinnati, donde fue uno de los jugadores más buscados en el portal de transferencias de la NCAA esta temporada baja.

En cuanto a su futuro en el campo, la NCAA tiene una política estricta contra cualquier tipo de juego por parte de atletas en “competiciones atléticas interuniversitarias, amateurs o profesionales”, y los infractores no son elegibles para competencias sujetas a apelación.

“Debido a las reglas de confidencialidad establecidas por las escuelas miembros de la NCAA, la NCAA no hará comentarios sobre investigaciones actuales, pendientes o potenciales”, dijo la NCAA en un comunicado. “Sin embargo, la NCAA toma muy en serio las apuestas deportivas y está comprometida con la protección del bienestar de los estudiantes-atletas y la integridad de la competencia. La Asociación trabaja con servicios de monitoreo de integridad, reguladores estatales y otras partes interesadas para llevar a cabo la debida diligencia cada vez que se reciben informes”.

Cualquier caso de apuestas de la NCAA sería investigado por las autoridades de la NCAA y luego manejado por el Comité de Infracciones de la División I de la organización.

Apostar en el fútbol de Indiana mientras se está en la plantilla se perfila como un obstáculo importante para el regreso de Sorsby, según la estructura de castigos de la NCAA.

Según las pautas modificadas de la NCAA que salieron a la luz en 2023, “los estudiantes-atletas que apuestan en sus propios juegos o en otros deportes en sus propias escuelas” enfrentan “una pérdida permanente de elegibilidad universitaria en todos los deportes”.

Otras posibles pautas de castigo en el juego incluyen: Si un jugador de fútbol universitario, por ejemplo, apuesta en una escuela diferente en su propio deporte, “se considerará la pérdida del 50 por ciento de una temporada de elegibilidad”.

Las pautas para 2023 incluyen una guía de que las apuestas “superiores a $800” conducirían a la pérdida potencial del 30% de una temporada de elegibilidad. Para “apuestas acumuladas” que “excedieron con creces los $800”, el personal debe considerar si una pérdida adicional de elegibilidad, “incluida la inelegibilidad permanente”, es apropiada.

Sorsby lanzó para 27 touchdowns y sólo cinco intercepciones el año pasado cuando era junior en camiseta roja en Cincinnati. También corrió para nueve touchdowns y su habilidad de doble amenaza lo hizo muy codiciado en el mercado de transferencias el año pasado.

Su transferencia desde Cincinnati ha sido controvertida, ya que la escuela lo demandó por $1 millón por incumplimiento de contrato a fines de febrero después de que se fue a Texas Tech.

Los abogados de Sorsby presentaron una moción más tarde el lunes para desestimar la demanda de Cincinnati, alegando que la multa de un millón de dólares por irse es ilegal según la ley de Ohio.

“El Acuerdo no es más que un contrato de trabajo de pago por juego”, escribieron los abogados de Sorby en la moción. “Es una forma de que la UC le pague al Sr. Sorsby por su desempeño en el campo, pero en supuesta conformidad con las reglas actuales de la NCAA. La estructura, los términos, las restricciones y los pagos previstos en el Acuerdo lo dejan claro.

“La intención del Acuerdo era incentivar la asistencia del Sr. Sorsby a la UC y recompensarlo por jugar fútbol americano. Ahora que el Sr. Sorsby ha ejercido su derecho a transferirse a otra escuela, la UC está tratando de castigar al Sr. Sorsby y enviar selectivamente un mensaje escalofriante a otros estudiantes-atletas”.

Sorsby tiene 22 touchdowns por tierra y 60 touchdowns por aire en su carrera. Ha lanzado para 7,208 yardas en su carrera, lo que lo coloca entre los jugadores más productivos que regresan al deporte.

La situación del mariscal de campo de Texas Tech es frágil, ya que el suplente Will Hammond viene de una rotura del ligamento anterior cruzado en octubre. McGuire dijo recientemente que no se espera que Hammond esté listo para el primer partido de la temporada. McGuire dijo a los periodistas a principios de este mes que el cronograma para el regreso de Hammond sería alrededor de la Semana 3 en el mejor de los casos.