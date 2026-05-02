Un nuevo y enorme crucero presenta un asombroso parque temático al aire libre en medio del océano

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

Las líneas de cruceros han competido durante mucho tiempo por barcos más grandes y comodidades más llamativas, pero ahora una compañía está llevando esa rivalidad a nuevas alturas, literalmente.

MSC Cruceros ha revelado planes para un extenso “parque temático” al aire libre en el mar a bordo de su próximo buque insignia, MSC World Asia, incluido un paseo en columpio sobre el agua que enviará a los pasajeros a volar sobre el océano, según un comunicado de prensa de la compañía.

La atracción, llamada “Cliffhanger”, se anuncia como el primer columpio de este tipo sobre el agua en Europa, suspendido muy por encima de la cubierta del barco con vistas despejadas del mar circundante. Será parte de una zona al aire libre más grande conocida como “The Harbour”, diseñada como un centro central para experiencias al aire libre y actividades familiares, dijo la compañía.

LÍNEAS DE CRUCEROS CANCELAN VIAJES Y REDIRIGEN NAVES A MEDIDA QUE EL CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO INTERRUMPE LOS VIAJES

Se espera que el puerto cuente con un circuito de cuerdas, toboganes acuáticos y lo que MSC dice será el tobogán seco más largo en el mar, junto con un área de juegos y espacios de reunión, según el anuncio. Por la noche, el área está diseñada para transformarse en una zona de entretenimiento iluminada con programación ampliada.

“Como empresa familiar, MSC Cruceros sabe lo que se necesita para mantener feliz a toda la familia durante las vacaciones”, dijo en un comunicado Steve Leatham, vicepresidente de entretenimiento de la compañía.

EL DIRECTOR DE CRUCEROS ADVIERTE QUE LAS NOCHES EN HOTELES PODRÍAN DEJAR A LOS PASAJEROS VARADOS EN EL EXTRANJERO

MSC Cruceros, con sede en Ginebra, es la tercera línea de cruceros más grande del mundo y opera 23 barcos que navegan a más de 300 destinos en los cinco continentes.

El parque al aire libre refleja un impulso más amplio hacia experiencias inmersivas para todas las edades, una tendencia que está ganando impulso en la industria de los cruceros a medida que los barcos se parecen cada vez más a complejos turísticos flotantes, según los informes.

HAGA CLIC AQUÍ PARA SUSCRIBIRSE A NUESTRO BOLETÍN DE ESTILO DE VIDA

En el centro del barco de MSC estará el “Family Aventura District”, un área dedicada que combina atracciones al aire libre con espacios de entretenimiento interiores, incluido un club infantil de 10,000 pies cuadrados y una arena interactiva donde el piso se convierte en parte de programas de juegos digitales, según MSC Cruceros.

También se espera que el barco incorpore experiencias tecnológicas dirigidas a niños mayores y adolescentes, incluidos eventos organizados por un avatar impulsado por inteligencia artificial y competencias interactivas, dijo la compañía.

HAGA CLIC AQUÍ PARA MÁS HISTORIAS DE ESTILO DE VIDA

MSC World Asia está programado para debutar en diciembre de 2026, navegando itinerarios de siete noches por el Mediterráneo con escalas en destinos como Barcelona, ​​Nápoles y Roma, según la línea de cruceros.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

Sin embargo, algunos viajeros de cruceros siguen divididos sobre cómo los barcos más nuevos equilibran el valor con la experiencia.

En foros en línea, algunos pasajeros dicen que MSC ofrece precios sólidos y opciones a bordo comparables, mientras que otros argumentan que los competidores aún están a la cabeza en áreas como comida y programación familiar.

PRUEBA CON NUESTRO ÚLTIMO QUIZ DE ESTILO DE VIDA

A medida que los barcos añaden cada vez más atracciones de tipo entretenimiento a lo largo de los años, desde tirolesas hasta simuladores de surf, la escala del parque temático al aire libre sugiere que la industria continúa incursionando fuertemente en las experiencias a bordo.