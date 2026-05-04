La supermodelo critica la tendencia del GLP-1 y dice que las inyecciones para bajar de peso son un ‘bofetada’ al movimiento de positividad corporal

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Ashley Graham está luchando contra el aumento de la popularidad de las inyecciones para bajar de peso.

Graham, de 38 años, admitió que su trabajo para cultivar la esfera de la positividad corporal ha sido más desafiante últimamente debido al uso desenfrenado de GLP-1 dentro y fuera de las pistas.

“Es realmente desalentador”, le dijo a Marie Claire sobre los estándares de la industria de la belleza que se inclinan predominantemente hacia la delgadez.

“Hubo un péndulo que se balanceó que era aceptación del cuerpo, positividad, que todos sean quienes quieran ser. Y ahora está regresando en una dirección completamente opuesta que se siente como una bofetada en la cara para las mujeres que sintieron que tenían voz”.

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Graham se convirtió en sinónimo del movimiento de positividad corporal hace más de una década como una de las primeras modelos visiblemente de talla grande en desfilar en pasarelas de alta costura y obtuvo portadas en casi todas las revistas importantes.

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Ha sido testigo de “más movimiento para las mujeres de talla grande de lo que algunas personas creen en toda la industria”, pero aún así reconoció los peligros de las inyecciones para bajar de peso.

“Esto va con los tiempos, y los GLP-1 son un tiempo”, dijo. “Sé que hay y seguirá habiendo mujeres que serán consideradas de talla grande para siempre”.

La madre de tres hijos añadió: “Este medicamento no va a borrar toda una estadística de mujeres”.

Graham enfatizó que su trabajo en el movimiento de positividad corporal se siente más crucial que nunca, especialmente ahora que las tendencias comienzan a favorecer nuevamente los tipos de cuerpo más delgados.

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“¿Por qué debería parar ahora y por qué me enojaría por el trabajo que he hecho?”, cuestionó Graham. “Bajo la cabeza y me concentro en las mujeres con las que hemos construido la comunidad.

“Hay tantos [plus size influencers and creators]”, continuó Graham. “Están por todas partes con sus tamaños y proporciones y cómo se ven y cómo son identificables. Y para mí, esa es la parte más genial de todo esto”.

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Y añadió: “Ver que estas chicas, que se criaron en las redes sociales a una edad tan temprana, ahora están llegando y tienen una plataforma para decirle a la generación más joven: ‘Sé tú misma, sé quien quieres ser. Si tienes celulitis, ¿a quién le importa?'”.

A pesar de los desafíos, ella conoce el valor de mantenerse fiel a su mensaje.

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“Es increíblemente importante seguir abogando por que las mujeres de todas las formas, todos los tamaños y todos los orígenes tengan ropa que les quede bien… para que las personas que no tienen confianza, tengan confianza en sí mismas”, dijo Graham sobre su última colaboración con JCPenney de talla grande.

“Tampoco creo que mi comunidad esté formada solo por mujeres con curvas. Creo que son todo tipo de mujeres porque, en realidad, la confianza, al final del día, no discrimina”.