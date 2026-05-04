Siga en vivo: Raptors, Cavs se enfrentan en duelo a vida o muerte…

El último juego de primera ronda de los playoffs de la NBA de 2026 es un encuentro de ganador se lleva todo entre los Toronto Raptors y los Cleveland Cavaliers el domingo.

Los Cavaliers tomaron una ventaja de 2-0 en la serie antes de que los Raptors defendieran su cancha para empatarla. Cleveland preparó una posible decisión con una victoria en el Juego 5. Sin embargo, Toronto mantuvo viva su temporada gracias al triple ganador de RJ Barrett el viernes, lo que llevó a una victoria en tiempo extra por 112-110.

La historia reciente está del lado de los Cavaliers de cara al enfrentamiento. Han ganado cuatro Game 7 seguidos, la racha activa más larga en la NBA, según ESPN Research. Cleveland también tiene un récord de 4-0 en Game 7 en casa. Mientras tanto, Toronto tiene un récord de 3-3 en Game 7, incluido un 0-1 en la carretera.

Donovan Mitchell lidera a los Cavaliers con 23.3 puntos por juego, mientras que James Harden ha anotado 21 puntos y 6.7 asistencias. Barrett promedia un equipo líder de 24.3 puntos, y Scottie Barnes es segundo con 24.2 por partido. Barnes también promedia nueve asistencias y 5.7 rebotes. El alero de los Raptors Brandon Ingram, que promedió 21.5 puntos en la temporada regular pero ha luchado en los playoffs, es dudoso debido a una lesión en el talón después de perderse el Juego 6 por la misma lesión.

¿Quién se llevará el Juego 7 y avanzará a la segunda ronda? Siga las actualizaciones en vivo y los momentos destacados durante toda la noche.