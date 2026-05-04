¿Cuándo es un crimen de guerra?

Los demócratas dicen las cosas más tontas. Quieren destituir a Donald Trump por volar puentes que pertenecen a un enemigo de Estados Unidos. Luego, cuando los puentes no explotan, quieren destituirlo por no haberlos volado. Recientemente escuché a un abogado militar explicando la definición militar de lo que constituye un crimen de guerra. Parece que un crimen de guerra depende de la intención del perpetrador. Usando el puente como ejemplo nuevamente, según mi entendimiento, si el puente es destruido como acción de guerra, entonces no se comete un crimen de guerra. Si el puente es destruido como ejercicio de vacaciones, se comete un crimen de guerra.

Tuve la oportunidad hace algunos años de hacer un viaje en barco por el Rin. En un lugar mientras flotábamos, los restos de un puente destruido durante la Segunda Guerra Mundial sobresalían aproximadamente un cuarto de la distancia a través del Rin. Supongo que era más barato dejar el cadáver del puente donde estaba que quitarlo. Por otro lado, el cadáver es un recordatorio de esa guerra y sus terribles consecuencias. ¿Fue la destrucción del puente un crimen de guerra? La respuesta es obvia. Su destrucción fue una acción militar. Podríamos entrar en el uso de la bomba atómica dos veces en Japón, sobre si esas acciones fueron crímenes de guerra; sin embargo, ese argumento nunca se resolverá por completo. Sin embargo, tengo una definición más simple de lo que constituye un crimen de guerra. La definición es la siguiente: un crimen de guerra es lo que dice el ejército conquistador. ¿Habrá habido juicios de Nuremberg si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial?

Ahora, notemos qué no es un crimen de guerra. Un crimen de guerra no es lo que dicen los demócratas. Su odio irracional hacia Donald Trump los lleva a hacer declaraciones irracionales. Han pasado años en un intento por destruir al presidente. El resultado ha sido ayudar a elegirlo presidente.

Sus “políticas progresistas” no son lo que quieren los estadounidenses. Proclamar a Trump como un criminal de guerra es solo otro intento de acusarlo, falsamente, de “delitos graves y faltas”. Supongo que los demócratas nunca aprenderán. De hecho, gritar “destitución” cuando los actos por los que quieren la destitución nunca han ocurrido es más allá de la tontería.

Nunca he entendido completamente por qué los demócratas odian tanto a Trump, aunque tengo algunas ideas al respecto. La razón más obvia es que Trump detuvo en seco el intento de extrema izquierda de cambiar nuestro país de la “tierra de la libertad” a la tierra de la sumisión – sumisión a una dictadura comunista. La única razón que puedo discernir para el impulso de la izquierda radical de someterse a una dictadura es que los líderes del movimiento de extrema izquierda no planean estar entre aquellos que están sujetos a los caprichos de un régimen comunista. Quieren llevar el manto de la represión ellos mismos. Tengo una pregunta para ti: ¿Querrías ser gobernado por AOC? ¿Bernie Sanders?

¿Querrías estar sujeto nuevamente a un gobierno de Joe Biden? ¿Necesito mencionar los resultados? ¡Una inflación disparada! Fronteras abiertas y el aumento resultante de la delincuencia como consecuencia. Acuerdo con otros líderes mundiales. Un ejemplo es el envío de Barack Obama de planeloados de dinero a Irán para apaciguar a ese régimen asesino en lugar de enviar planeloados de bombas. A mi entender, enviar dinero a Irán es un crimen de guerra, porque permite a Irán financiar a sus representantes que, a su vez, atacan a Estados Unidos y otros estados amantes de la libertad.

¡Lo sé! Tenemos inflación bajo Donald Trump también. Comparemos la inflación de Trump con la inflación de Biden. ¿Cuál prefieres? Podríamos hacer comparaciones entre todas las acciones de Trump y las de Biden. ¿Cuál prefieres? ¿Preferirías otros 47 años de ataques iraníes contra Estados Unidos, la mayoría de los cuales resultan en la muerte de un estadounidense o más? Un enemigo es un enemigo, especialmente aquel que durante 47 años o más ha coreado “Muerte a Estados Unidos”. No quiero matar iraníes simplemente para matar iraníes. Hacerlo sería un crimen de guerra. Matar iraníes durante un ataque a un objetivo militar es desafortunado, pero, después de todo, (para ser extremadamente no original), “La guerra es guerra. La gente inocente muere”.

Un soldado en el ejército estadounidense está dispuesto a morir para proteger a sus compatriotas estadounidenses y la libertad disfrutada por esos estadounidenses durante casi 250 años. Las guerras que los soldados luchan no son por la conquista, sino para mantener a Estados Unidos libre. Nosotros, los estadounidenses, queremos libertad para todos. Si los oprimidos no aprovechan la libertad ofrecida, bueno, eso debe ser algún tipo de crimen.