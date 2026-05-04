Cumbre del CPE: Europa ha “recibido el mensaje” de Trump

Publicado el 4 de mayo de 2026última actualización 4 de mayo de 2026
Rutte, Macron y von der Leyen reaccionan a la retirada de las tropas estadounidenses de Europa
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo en la inauguración de la cumbre del EPC que Europa ha “escuchado” la frustración de Washington por su conflicto con Irán y está “dando un paso al frente”.
“Los líderes europeos han recibido el mensaje. Lo escucharon alto y claro”, dijo Rutte, reconociendo la “decepción del lado estadounidense” por la resistencia de las naciones europeas a unirse a la guerra.
Sus comentarios se produjeron poco después de que el presidente Donald Trump anunciara una importante retirada de las tropas estadounidenses de Alemania, que aparentemente fue impulsada por el canciller alemán Friedrich Merz, quien dijo que Estados Unidos estaba siendo “humillado” por Irán.
“Los europeos están dando un paso adelante, un papel más importante para Europa y una OTAN más fuerte”, añadió Rutte.
El presidente francés, Emmanuel Macron, también abordó la escasez de tropas y dijo que Europa necesitaba aprender a vivir sin depender de Estados Unidos para su defensa.
“Los europeos están tomando su destino en sus propias manos, aumentando su gasto en defensa y seguridad y construyendo sus propias soluciones comunes”, dijo el líder francés.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se hizo eco de los sentimientos de Macron y dijo que “tenemos que aumentar nuestras capacidades militares para poder defendernos y protegernos”.
El principal diplomático de la UE, Kaja Kallas, calificó la medida de Trump como una “sorpresa”, pero dijo que se había hablado de una reducción de las tropas estadounidenses durante algún tiempo.
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Publicado el 4 de mayo de 2026última actualización 4 de mayo de 2026
¿Qué es el EPC y por qué se reúnen?
La Comunidad Política Europea (CPE) está compuesta por 44 estados miembros, incluidos todos los países miembros de la UE, así como naciones no pertenecientes a la UE en Europa, Turquía y algunos países del Cáucaso.
Varios otros líderes mundiales, incluido el primer ministro canadiense, Mark Carney, asistirán como invitados.
Fue fundado en 2022 como reacción a la invasión rusa de Ucrania. Su formato es para conversaciones y debates de alto nivel, no para llegar a acuerdos vinculantes.
Se espera que esta reunión más reciente se centre en la defensa en medio de las guerras en curso en Ucrania e Irán, así como en la amenaza de inseguridad energética que plantean estos conflictos globales.
Mientras el grupo se reúne en Armenia, también está en la agenda apuntalar la democracia en ese país y apoyar su proceso de paz con Azerbaiyán.
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Bienvenido a nuestra cobertura
Líderes de 48 países se están reuniendo en Ereván, Armenia, para la última cumbre de la Comunidad Política Europea bajo la sombra de las guerras en Irán y Ucrania.
A estas conversaciones de alto nivel seguirá la primera cumbre entre la Unión Europea y Armenia.
Vuelva a consultar aquí para conocer las últimas novedades del EPC.
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