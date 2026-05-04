Cumbre del CPE: Europa ha “recibido el mensaje” de Trump

Saltar la siguiente sección Rutte, Macron y von der Leyen reaccionan a la retirada de las tropas estadounidenses de Europa

Publicado el 04/05/2026 Publicado el 4 de mayo de 2026

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo en la inauguración de la cumbre del EPC que Europa ha “escuchado” la frustración de Washington por su conflicto con Irán y está “dando un paso al frente”.

“Los líderes europeos han recibido el mensaje. Lo escucharon alto y claro”, dijo Rutte, reconociendo la “decepción del lado estadounidense” por la resistencia de las naciones europeas a unirse a la guerra.

Sus comentarios se produjeron poco después de que el presidente Donald Trump anunciara una importante retirada de las tropas estadounidenses de Alemania, que aparentemente fue impulsada por el canciller alemán Friedrich Merz, quien dijo que Estados Unidos estaba siendo “humillado” por Irán.

“Los europeos están dando un paso adelante, un papel más importante para Europa y una OTAN más fuerte”, añadió Rutte.

El presidente francés, Emmanuel Macron, también abordó la escasez de tropas y dijo que Europa necesitaba aprender a vivir sin depender de Estados Unidos para su defensa.

“Los europeos están tomando su destino en sus propias manos, aumentando su gasto en defensa y seguridad y construyendo sus propias soluciones comunes”, dijo el líder francés.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se hizo eco de los sentimientos de Macron y dijo que “tenemos que aumentar nuestras capacidades militares para poder defendernos y protegernos”.

El principal diplomático de la UE, Kaja Kallas, calificó la medida de Trump como una “sorpresa”, pero dijo que se había hablado de una reducción de las tropas estadounidenses durante algún tiempo.