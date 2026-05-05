Mali Expande Operaciones de Seguridad Después de Ataques Coordinados

Mali intensifica operaciones de seguridad tras ataques coordinados que profundizan su crisis en curso.

Las fuerzas de seguridad amplían las operaciones y aplican toques de queda después de ataques coordinados en todo Mali.

Autoridades imponen toques de queda e intensifican medidas en todo el país después de asaltos coordinados a posiciones militares.

Las fuerzas armadas de Mali han ampliado las operaciones de seguridad en todo el país tras los ataques coordinados de grupos armados que apuntaron a sitios militares en Bamako y otras regiones, intensificando aún más un entorno de seguridad ya frágil.

El grupo armado Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), afiliado a al-Qaeda, se atribuyó la responsabilidad de los ataques, junto con facciones rebeldes tuareg que también informaron su participación.

Medidas de seguridad en todo el país y toques de queda

En respuesta, el Estado Mayor General elevó el nivel de alerta nacional, implementando toques de queda, reforzando los controles y aumentando las patrullas en todo el país. Las autoridades en la región de Mopti impusieron un toque de queda de un mes de 9 p.m. a 6 a.m., con posibilidad de extensión, afectando a más de dos millones de residentes.

Los funcionarios describieron los ataques como un intento de socavar la seguridad nacional y propagar el pánico, enmarcando las medidas como necesarias para mantener el orden público y proteger a la población.

Crisis en escalada en un conflicto prolongado

La violencia más reciente refleja un patrón más amplio de deterioro de la seguridad en Mali, donde los grupos armados han expandido sus operaciones en los últimos años. Desde 2012, el país ha experimentado rebeliones repetidas, golpes militares y desafíos territoriales, especialmente en las regiones del norte y centro.

JNIM, uno de los grupos armados más activos en el Sahel, ha llevado a cabo previamente operaciones coordinadas, incluido un bloqueo de combustible que interrumpió los suministros en Bamako en 2025. Los ataques recientes indican una mayor coordinación entre facciones armadas.

Mali sigue bajo régimen militar tras el golpe de Estado de 2021 liderado por Assimi Goita, quien llegó al poder con el objetivo declarado de mejorar las condiciones de seguridad. La situación actual destaca la dificultad continua de consolidar el control en todo el país.

Reacciones regionales e internacionales

Organizaciones internacionales, incluida la Unión Africana y la Organización de Cooperación Islámica, han condenado los ataques. Los analistas advierten que las acciones coordinadas de múltiples grupos armados representan una escalada significativa con implicaciones para la estabilidad regional.

Las autoridades malienses continúan expandiendo las operaciones militares y haciendo cumplir medidas restrictivas mientras buscan contener las secuelas de los ataques. La escala de los asaltos subraya la inestabilidad en curso y los desafíos de seguridad no resueltos en todo el país.