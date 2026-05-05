Comando de Operaciones Especiales presenta lista de deseos de alta tecnología

El comando que supervisa la mayor parte de las unidades de operaciones especiales de élite de EE.UU. está buscando empresas privadas, grupos de investigación y organizaciones sin fines de lucro que puedan ayudar a desarrollar nuevas tecnologías para sus misiones amplias y a menudo peligrosas.

El viernes 24 de abril, el Comando de Operaciones Especiales de EE.UU. publicó una amplia solicitud en un sitio web de contratación del gobierno en busca de participantes para “acelerar” el uso de herramientas de alta tecnología como parte de la Iniciativa para el Avance de las Capacidades Navales a través de Oportunidades y Recursos Holísticos (o ANCHOR).

La solicitud de fuentes busca, del equipo de Adquisición, Tecnología y Logística de las Fuerzas de Operaciones Especiales de SOCOM, describir cómo la Iniciativa ANCHOR desea trabajar en identificar qué tecnologías necesitan las fuerzas de operaciones especiales y desarrollar prototipos para satisfacer esa necesidad.

El Blog de Defensa fue el primero en informar sobre la lista, que, a diferencia de la mayoría de las solicitudes militares publicadas en el sitio web de licitación, está trabajando bajo la Autoridad de Transacción Otros bajo el Título 10 del Código de los EE.UU. 4022. Esta disposición legal permite al Departamento de Defensa desarrollar prototipos más rápidamente de lo que normalmente lo haría utilizando procesos de adquisición regulares.

La solicitación ofrece una vista clara de cómo el Comando de Operaciones Especiales imagina la integración de las capacidades y tácticas actuales de operaciones especiales con tecnologías emergentes como láseres, drones e inteligencia artificial.

La propuesta también llama a proyectos en el área de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento, o C5ISR. Estos proyectos incluirían comunicaciones protegidas y análisis en tiempo real asistidos por sistemas de inteligencia artificial centrados en capacidades de mando y control, formando la columna vertebral de las operaciones marítimas multi-dominio, capacitando a USSOCOM para superar las amenazas emergentes y mantener la ventaja operativa en la ejecución de misiones.

Otro campo incluye sistemas cinéticos y no cinéticos que pueden ser utilizados en apoyo de misiones de operaciones especiales, incluidos los sistemas de energía dirigida (es decir, láseres) y los efectos de guerra electrónica y cibernética como tecnologías que se quieren utilizar en plataformas marítimas.

Los dos últimos puntos se centran en los humanos en el centro de estas misiones y en la búsqueda de formas de mitigar el “agotamiento psicológico”. También se busca ayudar a las tropas a utilizar los otros sistemas de alta tecnología que el Comando de Operaciones Especiales desea con el menor trabajo adicional posible. Para ello, el Comando de Operaciones Especiales desea “métodos de control naturales”, como el reconocimiento de gestos o comandos de voz, para controlar los drones.

La solicitación también es notable por lo breve de la ventana. Las respuestas de las partes interesadas deben presentarse antes del 1 de junio, justo un mes después de que se publicara el aviso.