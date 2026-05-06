Campeonato del condado: Westley Century lleva a Essex a empatar con Surrey

Comenzando el último día el día 19 sin perder, todavía 44 carreras por detrás, Essex perdió a su centurión de la primera entrada, Paul Walter, por solo tres en el segundo over de la mañana.

Walter fue adjudicado la pierna anterior a Gus Atkinson, aunque parecía una decisión cuestionable con el marcapasos de Inglaterra lanzando bolos desde alrededor del portillo hacia el zurdo gigante de Essex.

Con 22-1, pudo haber habido un tambaleo, pero Westley y Elgar fueron ayudados por dos oportunidades perdidas en el medio del terreno corto: Westley se cortó las protecciones en ambas ocasiones.

La primera oportunidad fue difícil, pero en la segunda, frente a Matt Fisher, la pelota pareció escaparse limpiamente de las manos de Dom Sibley mientras se inclinaba hacia su derecha para atraparla.

Essex tenía marca de 92-1 en el almuerzo y, a media tarde, Westley, de 37 años, aceleró magníficamente hasta su 33º cien de primera clase con un llamativo asalto tanto a Tom Lawes como a Fisher.

Lawes, en su tercer over, fue retirado por seis y tres bolas más tarde fue goleado a través de una cobertura adicional por cuatro cuando Westley llegó a 83.

Luego corrió hasta los 90s tirando a Fisher dos veces para cuatro y alcanzó tres cifras lanzando a Lawes fuera de sus almohadillas hacia el centro para otro límite.

Por el contrario, Elgar estaba desempeñando el papel de ancla a la perfección, aunque una vez avanzó por el campo para conectar un giro de Dan Lawrence por encima de su cabeza para seis para llegar a 64.

En el over anterior, Elgar había visto a Westley jugar el mismo tiro recto elevado, para obtener el mismo resultado, frente a Lawrence, pero el lanzador al menos hizo que Westley atrapara brillantemente a Sibley en picada en el medio del wicket en el 60º.

Charlie Allison no estaba eliminado al final con 35, agregando 83 más con Elgar, quien bateó durante cinco horas y media y enfrentó 238 bolas.

Surrey ha empatado sus primeros tres partidos de la temporada, todos con muchos goles, pero ellos (y Inglaterra) estarán satisfechos con la forma de Atkinson luego de un largo descanso por una molestia en el tendón de la corva.

Atkinson lanzó con buen ritmo en su primer partido desde la Prueba de Cenizas del Boxing Day del invierno pasado contra Australia, y en la segunda entrada de Essex terminó con cifras de 11-3-12-1 mientras lucía amenazador en todo momento a pesar del lanzamiento lento.

Informe de la Red de Reporteros del BCE, con el apoyo de Rothesay.