MIL surfing: los chicos de Maui Prep y las chicas de Lahainaluna aseguran títulos por equipos

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Los niños de Maui Prep y las niñas de Lahainaluna capturaron los títulos generales de surf de la Liga Interescolar de Maui después de que cada equipo ganó el último evento MIL del año el sábado en Lahaina Harbor.

Para los chicos de Na Pueo, fue la victoria final en una temporada dominante en la que ganaron los cuatro eventos del equipo MIL. Las chicas de Luna terminaron donde comenzaron en febrero, ganando el primer concurso del año en DT Fleming Beach.

La carrera por el campeonato de equipos femeninos fue el final más igualado de la historia con cuatro equipos (Lahainaluna, King Kekaulike, Maui Prep y Maui Christian) con sus seis competidores en la final. Y todo se redujo al último evento femenino, el bodyboard, antes de que se decidiera el título.

Ocean Lipstein, estudiante de primer año de los Lunas, con su estilo cortante, hizo lo suficiente para superar a Ilana Caserta de Maui Prep y Lila Sloan de Maui Christian, lo que permitió a los Lunas superar a Maui Christian, 67-66, mientras que Maui Prep fue tercero con 65 puntos y King Kekaulike quedó cuarto con 58.

“Hoy fue bastante sorprendente”, dijo Lara Claydon, la entrenadora principal de chicas de los Lunas. â€œHoy nos reunimos como equipo. Hemos estado entrenando en el puerto durante las últimas dos semanas y generando confianza en el equipo, y eso se demostró en nuestros resultados”.

Lipstein, el caballo de batalla de los Luna, fue segunda en longboard No. 2 y tercera en shortboard No. 1, además de su victoria en bodyboard.

La estudiante de último año, Gianna Pogni, sumó una victoria en longboard No. 1, mientras que su hermana menor, Stella, fue segunda en shortboard No. 2 y Oliana Schur fue cuarta en shortboard No. 3.

“Hoy, esto significó todo para mí”, dijo Gianna Pogni. â€œFinalmente lograr este objetivo fue asombroso. Sinceramente, para mí, ganar como equipo es mejor que ganar uno mismo porque puedes compartirlo con las personas que te rodean”.

El estudiante de último año, Zolten Poulsen, continuó liderando a los muchachos de Maui Prep, ubicándose en segundo lugar tanto en shortboard No. 1 como en longboard No. 1. Poulsen fue un modelo de consistencia durante toda la temporada, consiguiendo cuatro de cinco títulos de shortboard, incluido el campeonato individual MIL y ganando tres de cinco encuentros de longboard, incluido el título individual MIL.

Poulsen, que nunca muestra mucha emoción, estaba todo sonrisas después del evento.

“Es increíble, especialmente poder hacerlo aquí en Harbor”, dijo Poulsen. â€œSÃºper especial porque esta es la ola en la que crecÃ©, probablemente cronometrÃ© mil horas aquÃ. Es simplemente agradable volver a este lugar después del incendio y ver nuestra comunidad”.

Poulsen fue uno de varios surfistas y entrenadores de Maui Prep y Lahainaluna que perdieron sus hogares o fueron desplazados después de los incendios forestales de Maui en agosto de 2023.

Seth Jucker tuvo la única victoria de Na Pueo, llevándose el longboard No. 2, mientras que el otro finalista masculino de Maui Prep fue Makaiah Clark, quien terminó cuarto en el shortboard No. 3.

“Fue un día perfecto”, dijo la entrenadora en jefe de Maui Prep, Lyndee Sprenger. “Era el día del último año, así que fue triste ver a todos los mayores tener su última vez juntos. Qué gran año hemos tenido. Cada competencia ha sido olas increíbles. Todas estas diferentes escuelas son amigas entre sí, todos los entrenadores son amigos entre sí y todos los compañeros de equipo son amigos entre sí; simplemente me encanta”.

Bode Davis de Kulanihakoi fue el único doble ganador. Derrotó a Poulsen en la serie con mayor puntuación del día en el longboard masculino No. 1 y también se llevó el título de bodyboard. Los hermanos Angel y Keano Jardine de Maui Christian ganaron el shortboard masculino No. 1 y No. 2, respectivamente. Otro par de hermanos ganaron títulos cuando Sloane Jucker capturó el shortboard femenino No. 1 mientras que Seth Jucker tomó el longboard masculino No. 2.

Otros ganadores incluyeron a Thayane Colpas de Maui Christian (shortboard femenino No. 2), Kaja Przeciechowska de King Kekaulike (shortboard femenino No. 3), Talia Sloan de Maui Christian (longboard femenino No. 2) y Mason Burns de Lahainaluna (shortboard masculino No. 3).

Al ganar los títulos MIL, los niños de Maui Prep y las niñas de Lahainaluna calificaron para la Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias de Hawaii inaugural en Hookipa Beach Park del 1 al 2 de mayo. El otro estado MIL se reunió con competidores clasificados individualmente en Hookipa hace dos semanas.

Campeonato por equipos de surf de la liga interescolar de Maui

sábado, 25 de abril de 2026

En el puerto de Lahaina

Resultados de chicas

Puntajes del equipo: 1. Lahainaluna 67; 2. Maui Christian, 66; 3. Maui Prep, 65; 4. King Kekaulike, 58; 5. Kihei Charter, 36; 6. Seabury Hall, 43; 7. Kamehameha Maui, 38; 8. Baldwin, 36; 9. Haleakala Waldorf, 18; 10. Secundaria Maui, 7.

Posiciones de la temporada: 1. Lahainaluna, 46; 2. King Kekaulike, 43; 3. Maui Christian Academy, 42; 4. Maui Prep, 41; 5. Kihei Charter, 29; 6. Baldwin, 28; 7. Seabury Hall, 26; 8. Kamehameha Maui, 21; 9. Maui High, 11; 10. Haleakala Waldorf, 10;

Shortboard No. 1: 1. Sloane Jucker, Maui Prep, 10.73; 2. Ayla Daian, King Kekaulike, 8.33; 3. Ocean Lipstein, Lahainaluna, 8.10; 4. Lila Sloan, Maui Christian, 7.40; 5. Kelea DeCaro, Kihei Charter, 5.63; 6. Hi’ipoi Starbuck, Kamehameha.

Shortboard No. 2: 1. Thayane Colpas, Maui Christian, 9.34; 2. Stella Pogni, Lahainaluna, 9.30; 3. Zoey Offergeld, Maui Prep, 7.73; 4. Mikaia Barnes, King Kekaulike, 7.18; 5. Moony Sanderon, Kihei Charter, 6.00; 6. Mya Pililaau, Kamehameha, 4.23.

Tabla corta n.° 3: 1. Kaja Przciechowska, King Kekaulike, 8.80; 2. Talia Sloan, Maui Christian, 8.60; 3. Layla Merrill, Maui Prep, 8.33; 4. Oliana Schur, Lahainaluna, 5.00; 5. Kailani Smith, Seabury Hall, 3.90; 6. Wai Smith, Maui Alto, 2,74.

Longboard No. 1: 1. Gianna Pogni, Lahainaluna, 12.26; 2. Sloane Jucker, Maui Prep, 10.90; 3. Lila Sloan, Maui Christian, 10.56; 4. Sochi Henderson, King Kekaulike, 5. Peyton Prouty, Seabury Hall, 5.33; 6. Akasia Knight, Baldwin, 3.62.

Longboard No. 2: 1. Talia Sloan, Maui Christian, 10.30; 2. Ocean Lipstein, Lahainaluna, 9.57; 3. Zoey Offergeld, Maui Prep, 8.40; 4. Kaja Przciechowska, King Kekaulike, 7.84; 5. Hi’ipoi Starbuck, Kamehameha, 5.60; 6. Kaia Kim, Baldwin, 5,23

Bodyboard: 1. Ocean Lipstein, Lahainaluna, 10.36; 2. Ilana Caserta, Maui Prep, 9.00; 3. Lila Sloan, Maui Christian, 8.60; 4. Zoe Nagle, Seabury Hall, 4.86; 5. Hi’ipoi Starbuck, Kamehameha, 4.57; 6. Madison Hughes, King Kekaulike, 3.53

Resultados de niños

Puntuaciones del equipo: 1. Maui Prep, 56; 2. Kihei Charter, 54; 3. Maui Christian, 53; 4. Lahainaluna, 51; 5. Baldwin, 50; 6. Kulanihakoi, 48; 7. King Kekaulike, 44; 8. Seabury Hall, 43; 9. Hana, 31; 10. Maui, 28;

Posiciones de la temporada: 1. Maui Prep, 52; 2. Kihei Charter, 42; 3. Maui Christian, 40; 4. Lahainaluna, 35; 5. Baldwin, 32; 6. King Kekaulike, 31; 7. Seabury Hall, 22; 8. Hana, 19; 9. Kulanihakoi, 17; 10. Maui, 13; 10. Escuela secundaria Maui Kamehameha, 6;

Shortboard No. 1 – 1. Angel Jardine, Maui Christian, 14.66; 2. Zolten Poulsen, Maui Prep, 14.37; 3. Matías Banto, Lahainaluna, 13.60; 4. Kahlil Pineres-Schooley, Seabury Hall, 12.74; 5. Bode Davis, Kulanihakoi, 10.93; 6. Kanoa Gaffney, Hana, 10.40.

Shortboard n.º 2: 1. Keano Jardine, Maui Christian, 10,83; 2. Rex Ang, Baldwin, 10,19; 3. Miki Przeciechowski, Kihei Charter, 8,94; 4. Johnny Mahan, Lahainaluna, 8,76; 5. Desmond Connelly, Seabury Hall, 6,37; 6. Jotel Holstein, King Kekaulike, 5,84.

Shortboard No. 3: 1. Mason Burns, Lahainaluna, 11.27; 2. Luca Bianchi, King Kekaulike, 8.67; 3. Noah Haas, Kihei Charter, 7.47; 4. Makaiah Clark, Maui Prep, 7.33; 5. Noah Dvorak, Maui Christian, 6.17; 6. Kekai Bonifacio-Sahugun, Kamehameha, 4,67.

Longboard No. 1: 1. Bode Davis, Kulanihakoi, 16.50; 2. Zolten Poulsen, Maui Prep, 15.00; 3. Aidan Haas, Kihei Charter, 13.14; 4. Chase Lee, Lahainaluna, 12.14; 5. Kanoa Kuailani, King Kekaulike, 9.00; 6. Jack Hill, Maui cristiano, 8,83

Longboard No. 2: 1. Seth Jucker, Maui Prep, 12.06; 2. Ayden Truong, Baldwin, 11.37; 3. Keano Jardine, Maui Christian, 10.00; 4. Taj Craig, Kihei Charter, 7.87; 5. Imiloa Nelson, Hana, 6.50; 6. Noah Lopez, Seabury Hall, 1.07.

Bodyboard: 1. Bode Davis, Kulanihakoi, 11.70; 2. Miki Przeciechowski, Kihei Charter, 11.37; 3. Sam Koshi, Baldwin, 8.50; 4. Imiloa Kanoho, Kamehameha, 7.36; 5. Levi Stoddart, Lahainaluna, 6.40; 6. Akira Thayer, Seabury Salón, 5,50