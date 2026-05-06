Amen Thompson provoca la goleada de los Rockets por 115-96 para evitar la eliminación

HOUSTON (AP) — Amen Thompson anotó 23 puntos, Tari Eason agregó 20 y los Houston Rockets evitaron la eliminación con una goleada de 115-96 a Los Angeles Lakers en el cuarto juego de la serie de playoffs de la Conferencia Oeste el domingo por la noche.

El quinto juego es el miércoles por la noche en Los Ángeles.

Los Rockets consiguieron su primera victoria de la serie tras caer en un hoyo de 0-3, a pesar de perder a Kevin Durant por tercer partido, gracias a un ataque anotador equilibrado. Durant se perdió el segundo partido consecutivo por un esguince en el tobillo izquierdo después de perderse el primer partido por una contusión en la rodilla derecha.

“Estoy orgulloso de los muchachos”, dijo Thompson. â€œEspaldas contra la pared, venimos a actuar, pero sabemos que podemos hacerlo todo el tiempo. Y siento que hoy estábamos haciendo tiros. Es la primera vez que realmente acertamos tiros y aprovechamos las pérdidas de balón”.

Toda la alineación titular de Houston anotó al menos 16 puntos, con Alperen Sengun añadiendo 19, Reed Sheppard 17 y Jabari Smith Jr. 16.

Los Lakers fueron liderados por Deandre Ayton, quien anotó 19 puntos y 10 rebotes antes de ser expulsado cuando quedaban unos 5 minutos y medio en el tercer cuarto por una falta flagrante 2 en un golpe a la cabeza de Sengun. Su rendimiento no fue suficiente para permitir que los Lakers cerraran la serie en una noche en la que LeBron James no tuvo su mejor juego.

Logró 10 puntos con 2 de 9 tiros, nueve asistencias y ocho pérdidas de balón antes de sentarse con aproximadamente 7½ minutos para el final después de anotar 19, 28 y 29 puntos en los primeros tres juegos. Pero él no fue el único Laker que tuvo problemas. Los Ángeles anotó sólo cinco triples después de combinar 35 en los primeros tres juegos.

James acertó 0 de 3 desde larga distancia, Marcus Smart falló sus dos intentos y Luke Kennard acertó 0 de 3.

Los Lakers perdieron 23 pérdidas el domingo por la noche.

“Si queremos ganar esta serie, tenemos que proteger el balón y tenemos que recuperar el rebote defensivo y obviamente tenemos que ser capaces de aportar esa dureza que hicimos esta noche”, dijo James. â€”Eso no me preocupa. Pero las pérdidas de balón obviamente nos mataron de principio a fin”.

Houston lució bien desde el principio después de desperdiciar una ventaja de seis puntos en los últimos 26 segundos del tiempo reglamentario en una devastadora derrota en tiempo extra 112-108 el viernes por la noche.

“La concentración fue buena hoy y creo que, en general, los muchachos tienen orgullo”, dijo el entrenador Ime Udoka. â€”Obviamente no quieres que te barran. Y entendimos lo bien que jugamos el último partido y ese era un panorama general y la perspectiva que teníamos era que jugamos tres cuartos realmente buenos, no dejes que los últimos 30 segundos te quiten lo que hiciste y creo que fue un buen resultado esta noche”.

Los Rockets lideraban por nueve en el medio tiempo y utilizaron una racha de 12-4 para comenzar el tercero y poner el marcador 68-51 con aproximadamente 8 minutos y medio para el final del cuarto. Estaban arriba por 19 más adelante en el cuarto antes de realizar una racha de 9-3 para terminar el cuarto y llevar la ventaja a 90-65 al entrar en el cuarto.

Houston lideraba por 23 con aproximadamente 7½ minutos restantes cuando el entrenador JJ Redick despejó la banca de los Lakers.

Ayton fue expulsado cuando quedaban unos cinco minutos y medio en el tercer cuarto después de recibir una falta flagrante 2 por golpear a Sengun en la cara con el codo y el antebrazo. El árbitro que anunció la falta calificó el contacto como “innecesario y excesivo”.

Durant estuvo en la banca el domingo por la noche para apoyar a su equipo después de estar ausente el viernes por la noche porque Udoka dijo que estaba recibiendo tratamiento en su tobillo lesionado.