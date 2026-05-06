Director ejecutivo antropico dice que el crecimiento de 80 veces en el primer trimestre explica las dificultades con la computación

Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, en la Cumbre de Impacto de Inteligencia Artificial en Nueva Delhi, India, el jueves 19 de febrero de 2026. Prakash Singh | Bloomberg | Getty Images

El CEO de Anthropic, Dario Amodei, dijo que su empresa intentó planificar un crecimiento de 10 veces. Pero los ingresos y el uso aumentaron 80 veces en el primer trimestre de forma anualizada, lo que explica por qué ha sido tan difícil mantenerse al día con la demanda.

“Esta es la razón por la que hemos tenido dificultades con la computación”, dijo Amodei el miércoles en la conferencia de desarrolladores de su empresa en San Francisco. Amodei agregó que la empresa está “trabajando lo más rápido posible para proporcionar más” capacidad y “pasaremos esa computación a ustedes tan pronto como podamos”.

Los comentarios de Amodei llegaron horas después de que Anthropic anunciara un acuerdo con SpaceX de Elon Musk para utilizar toda la capacidad de computación en el centro de datos Colossus 1 de su empresa en Memphis, Tennessee. Como parte del acuerdo, Anthropic tendrá acceso a más de 300 megavatios de capacidad. SpaceX es dueño del laboratorio de inteligencia artificial rival xAI, ahora conocido como SpaceXAI.

El crecimiento histórico de Anthropic ha sido impulsado por la popularidad de sus modelos de inteligencia artificial Claude, y ha experimentado una notable explosión desde el lanzamiento del Claude Code el año pasado, el cual ha revolucionado el mundo del desarrollo de software. La empresa está actualmente en conversaciones con inversores sobre la posibilidad de recaudar efectivo a una valoración de $900 mil millones, según informó CNBC anteriormente, lo que la haría valer más que OpenAI.

“Los ingenieros de software son los más rápidos en adoptar nuevas tecnologías”, dijo Amodei en el escenario. “Es un presagio de cómo funcionarán las cosas en toda la economía y cómo la economía será transformada por la inteligencia artificial”.

El mes pasado, Anthropic dijo que la demanda de Claude ha llevado a una “tensión inevitable en nuestra infraestructura”, lo que ha afectado la “fiabilidad y rendimiento” para sus usuarios, especialmente durante las horas pico. La empresa ha firmado varios acuerdos de computación en las últimas semanas, incluido un acuerdo multimillonario con Amazon.

Mientras tanto, Anthropic ha estado navegando una relación conflictiva con el gobierno de EE. UU. y el Pentágono, que declararon que la empresa representa un riesgo para la cadena de suministro en marzo, incluyéndola en la lista negra para trabajar con el ejército. A medida que esa disputa avanza en el sistema legal, Anthropic se vuelve cada vez más popular.

Amodei dijo que el nivel actual de crecimiento es “simplemente loco” y “demasiado difícil de manejar”, diciéndole a la audiencia que espera una expansión “más normal”.

– La empresa Anthropic ha experimentado un crecimiento significativo en el último año, lo que ha llevado a desafíos relacionados con la capacidad de computación y la infraestructura. – Se han anunciado acuerdos importantes con SpaceX de Elon Musk, Amazon y otros, impulsando aún más el crecimiento de la empresa. – A pesar de enfrentar desafíos con el gobierno de EE. UU., Anthropic continúa expandiéndose y ganando popularidad en el campo de la inteligencia artificial.