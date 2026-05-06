Bayern Múnich 1-1 París Saint-Germain (5

Paris Saint-Germain se enfrentará al Arsenal en la final de la Liga de Campeones después de empatar 1-1 en el segundo partido de su semifinal contra el Bayern de Múnich, progresando 6-5 en el global.

Después de extender su ventaja con el gol de Ousmane Dembele al minuto tres, el equipo de Luis Enrique tomó un enfoque diferente al que tuvieron en la victoria 5-4 de la semana pasada en el Parque de los Príncipes, presentando una sólida exhibición defensiva.

Harry Kane rompió su resistencia cuatro minutos en el tiempo de descuento de la segunda mitad, pero fue demasiado tarde para el Bayern ya que el PSG mantuvo su ventaja de un gol en el global.

Una jugada fluida del PSG llevó a Dembele a silenciar la Allianz Arena temprano, con el ganador del Balón de Oro impactando el balón más allá de Manuel Neuer después de ser asistido por el pase atrás de Khvicha Kvaratskhelia.

Otra carrera potente de Kvaratskhelia resultó en que su disparo se fuera al lado de la portería, luego el Bayern estuvo cerca en un par de ocasiones, con Luis Diaz desviando su intento después de desconcertar a Warren Zaire-Emery y Michael Olise enviando su disparo apenas por encima del travesaño.

El Bayern también tuvo una apelación de penal ignorada cuando el despeje de Vitinha golpeó el brazo de Joao Neves, y la dupla del PSG casi se combinó para un gol en la otra área cuando el tiro libre de Vitinha fue cabeceado hacia el arco por Neves, exigiendo una atajada de estirada de Neuer.

Matvey Safonov se agachó para bloquear el disparo de Jamal Musiala, pero la mejor oportunidad del Bayern en la primera mitad llegó en el tiempo de descuento, cuando Jonathan Tah, sin marca, cabeceó desviado.

El Bayern tuvo dificultades para construir impulso en la segunda mitad, y estuvieron en deuda con Neuer por mantenerlos en el partido al reaccionar de manera brillante para frustrar a Kvaratskhelia y Desire Doue, este último después de una carrera poderosa pasando a Josip Stanisic, Konrad Laimer, Joshua Kimmich y Tah.

En verdad, el PSG podría haber estado fuera de alcance antes de que Kane anotara con el pase de Alphonso Davies, con Doue y Bradley Barcola estando cerca, pero no importó mucho ya que los campeones de la Ligue 1 celebraron con euforia al final del partido.