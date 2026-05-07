Boyd, de los Cachorros, se lastima jugando con niños y se somete a cirugía

Boyd, de los Cachorros, se lastima jugando con niños y se somete...

CHICAGO — Los Chicago Cubs, líderes de la liga, sufrieron otro golpe en su cuerpo de lanzadores después de que el zurdo Matthew Boyd se lesionara el menisco izquierdo mientras jugaba con sus hijos en casa la mañana del miércoles.

Boyd, de 35 años, será sometido a cirugía y estará fuera por un tiempo indeterminado, aunque el equipo espera que regrese esta temporada.

“Es un poco inocente, bajando al suelo y levantándose de nuevo,” dijo el manager Craig Counsell sobre la lesión. “Se despertó esta mañana como un jugador sano. Solo está tratando de procesarlo y obtener toda la información de los médicos para averiguar qué sigue.”

Boyd, quien hizo 31 aperturas en 2025 y participó en el Clásico Mundial de Béisbol durante el entrenamiento de primavera, irá a la lista de lesionados de 15 días por segunda vez esta temporada. Tiene un récord de 2-1 con una efectividad de 6.00 en cinco juegos esta temporada.

Counsell dijo que el equipo tendrá una idea más clara de cuánto tiempo Boyd estará ausente después de la cirugía.

“Será más que el mínimo,” dijo Counsell.

Boyd se une a los lanzadores estelares Justin Steele (codo) y Cade Horton (codo) en la lista de lesionados. Se espera que Steele regrese más tarde este verano, pero Horton estará fuera hasta el próximo año.

“Es una noticia inesperada, sin duda,” dijo Counsell. “Vamos a tener que reemplazarlo. Esa será nuestra tarea.”

Los Cubs pensaron que habían añadido suficiente profundidad en el cuerpo de lanzadores en la temporada baja después de adquirir al derecho Edward Cabrera y de volver a firmar al zurdo Shota Imanaga. Ahora tendrán que navegar sin uno de sus mejores lanzadores en el futuro previsible.

Counsell no llegó a nombrar al derecho Javier Assad como reemplazo de Boyd ya que los Cubs se están quedando sin opciones saludables. El equipo tiene planes “flexibles” para la próxima apertura de Boyd, que será el viernes contra los Texas Rangers.

Los Cubs han superado sus lesiones en el cuerpo de lanzadores hasta el momento esta temporada gracias a una ofensiva profunda, que ocupa el tercer lugar en anotaciones con un promedio de 5.4 carreras por juego. Han ganado siete juegos seguidos antes del partido del miércoles contra los Cincinnati Reds después de tener una racha de diez victorias más temprano en esta temporada.