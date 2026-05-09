Los CDC dicen que la amenaza de un brote generalizado de hantavirus sigue siendo baja

alternar título Chris McGrath/Getty Images

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron el sábado que la agencia tenía una profunda experiencia con la cepa andina del hantavirus, ofreciendo al público estadounidense la seguridad de que había un bajo riesgo de un brote generalizado.

Los comentarios de los funcionarios de los CDC aparecen en los titulares sobre el virus, que estalló a bordo de un crucero el mes pasado – han despertado temores de una pandemia similar a la del COVID.

Los funcionarios que hablaron con los periodistas el sábado enfatizaron que la transmisión del virus desde persona a persona fue poco común y el riesgo para el público estadounidense sigue siendo “extremadamente bajo”.

El hantavirus generalmente se contrae cuando los humanos entran en contacto con orina, saliva o heces de roedores.

Sin embargo, la cepa andina del virus, que es la que actualmente se monitorea a bordo del crucero MV Honius, puede, en raras ocasiones, transmitirse de persona a persona.

Tres personas del crucero, una pareja holandesa y una mujer alemana, murieron a causa del virus.

Se cree que la pareja holandesa entró en contacto con el hantavirus antes de abordar el barco, durante una excursión de observación de aves en un vertedero argentino.

A bordo del barco se encontraban más de dos docenas de pasajeros estadounidenses. Siete ya han regresado a Estados Unidos, pero 17 más permanecen a bordo, a medida que se acerca a las Islas Canarias españolas frente a la costa occidental de África.

Las autoridades dijeron que los siete pasajeros que regresaron a Estados Unidos han sido monitoreados mientras estaban en sus hogares y en ningún momento han mostrado ningún síntoma relacionado con el virus.

Los 17 restantes eventualmente serán devueltos al país y ubicados dentro de la Unidad Nacional de Cuarentena del Centro Médico de la Universidad de Nebraska, donde también serán monitoreados.