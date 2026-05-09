Home Noticias Escuelas en todo EE. UU. interrumpidas después del pirateo de la plataforma...

Escuelas en todo EE. UU. interrumpidas después del pirateo de la plataforma educativa Canvas

By
Gabriel Sánchez
-
41
0

IE 11 no es compatible. Para una experiencia óptima, visite nuestro sitio en otro navegador.

Escuelas en todo EE. UU. interrumpidas después del pirateo de la plataforma educativa Canvas

  • Ahora jugando

    Escuelas en todo EE. UU. interrumpidas después del pirateo de la plataforma educativa Canvas

    02:33

  • ARRIBA SIGUIENTE

    Canvas Hack afecta a miles de escuelas antes de las finales

    02:17

  • Elon Musk testifica en el juicio de OpenAI

    04:24

  • Comienza la selección del jurado en el juicio de Elon Musk contra Sam Altman de OpenAI

    04:43

  • Obtenga una mirada al interior del ‘taxi aéreo’ que revolucionará los viajes

    03:55

  • El robot de Sony AI que juega tenis de mesa hace historia al vencer a jugadores humanos de élite

    04:05

  • Los estudiantes de Spelman College inventan una forma para que las plantas hablen con la ayuda de la IA

    02:40

  • Cómo esta instalación de reciclaje está dando nueva vida a la tecnología antigua

    04:24

  • Conoce Viper, la resonancia magnética para tu auto

    02:46

  • Tim Cook dimite como director ejecutivo de Apple y pone fin a 15 años de carrera

    00:25

  • Apple anuncia que Tim Cook dejará su puesto de CEO

    02:11

  • Robots compiten contra humanos en media maratón en China

    02:46

  • Robots humanoides corren en medio maratón de Beijing

    01:23

  • Nuevo tráiler presenta una versión de Val Kilmer generada por IA, un año después de su muerte

    01:34

  • Roblox está implementando cuentas basadas en edades para niños y adolescentes

    00:35

  • La nueva tecnología ofrece esperanza a los pacientes de Parkinson

    04:47

  • Dentro de la tienda minorista de California construida y administrada íntegramente por IA

    07:51

  • Las estafas de suplantación de influencers se dirigen a los usuarios en línea

    03:59

  • Robots humanoides chinos se preparan para la segunda media maratón en Beijing

    01:50

  • Jared Isaacman de la NASA sobre lo que sigue para Artemis II

    02:39

Historia principal

La empresa matriz de Canvas, una popular plataforma educativa basada en la nube, dice que experimentó un incidente de ciberseguridad esta semana. Valerie Castro, de NBC News, explica el impacto que esto ha tenido en los estudiantes.9 de mayo de 2026

  • Ahora jugando

    Escuelas en todo EE. UU. interrumpidas después del pirateo de la plataforma educativa Canvas

    02:33

  • ARRIBA SIGUIENTE

    Canvas Hack afecta a miles de escuelas antes de las finales

    02:17

  • Elon Musk testifica en el juicio de OpenAI

    04:24

  • Comienza la selección del jurado en el juicio de Elon Musk contra Sam Altman de OpenAI

    04:43

  • Obtenga una mirada al interior del ‘taxi aéreo’ que revolucionará los viajes

    03:55

  • El robot de Sony AI que juega tenis de mesa hace historia al vencer a jugadores humanos de élite

    04:05

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR