Hantavirus: España se prepara para recibir un crucero

Las autoridades españolas dicen que una mujer alicantina de 32 años tiene síntomas compatibles con una infección por hantavirus y está siendo examinada.

La mujer estaba a bordo del mismo vuelo que una holandesa que estaba en el crucero MV Hondius y luego murió a causa del virus.

Las autoridades dijeron que la mujer muestra “síntomas respiratorios leves” y ha sido colocada en aislamiento en el hospital.

El secretario de Estado de Salud, Javier Padilla, dijo que los resultados de las pruebas se esperaban dentro de 24 horas.

Dijo que la mujer había estado sentada dos filas detrás del pasajero holandés, la esposa de la primera persona que murió en el brote, que estuvo brevemente en un avión con destino a los Países Bajos desde Johannesburgo el 25 de abril, pero fue retirado antes del despegue.

Más tarde murió en un hospital de Johannesburgo.

La azafata da negativo

Una azafata de KLM que entró en contacto con el mismo pasajero infectado y luego mostró síntomas leves dio negativo, dijo el viernes la OMS.

KLM dijo que las autoridades sanitarias holandesas estaban contactando a las personas en el vuelo “como precaución”.

Tres pasajeros a bordo del crucero Hondius murieron después de contraer lo que los expertos han identificado como la cepa andina del hantavirus, una versión que puede transmitirse de humano a humano, pero generalmente sólo después de un contacto cercano.

Actualmente, países de todo el mundo están rastreando a los pasajeros que estaban en el barco en un intento por evitar que el virus se propague más.

Algunos pasajeros sospechosos de haber estado en contacto cercano con los fallecidos fueron evacuados del Hondius en Cabo Verde Imagen: Misper Apawu/AP Photo/dpa/Picture Alliance

Se sospecha una tercera infección británica

Otro caso sospechoso del virus fue identificado el viernes en un ciudadano británico en la isla de Tristan da Cunha, en el Atlántico Sur.

La agencia de seguridad sanitaria británica no reveló más detalles.

El Hondius hizo escala en la remota isla el 15 de abril.

Se ha confirmado que otros dos ciudadanos británicos que estaban en el barco tienen el virus y están siendo tratados en hospitales en los Países Bajos y Sudáfrica.

No hay evidencia de hantavirus en el caso alemán

Una mujer que fue trasladada a un hospital en la ciudad alemana de Düsseldorf no muestra signos de infección por hantavirus.

La pasajera de un crucero, de 65 años, fue recogida el miércoles en la isla atlántica de Cabo Verde porque había estado en estrecho contacto con otro pasajero que murió posteriormente.

Fue trasladada a Düsseldorf para realizar pruebas después de haber sido trasladada en avión a los Países Bajos.

El hospital dijo que las pruebas hasta el momento no habían logrado detectar el hantavirus, pero que se mantendrán las medidas de protección porque los síntomas pueden tardar “varias semanas” en aparecer. A

La alemana será sometida a más pruebas y observación en el hospital universitario de Düsseldorf Imagen: Christoph Reichwein/dpa/Picture Alliance

Los residentes de Singapur dan negativo

Mientras tanto, dos residentes de Singapur que viajaban en el MV Hondius dieron negativo en las pruebas del virus.

Los dos hombres, de 65 y 67 años, desembarcaron del barco en Santa Elena y viajaban en el mismo vuelo que un caso confirmado de hantavirus a Johannesburgo el 25 de abril.

La Agencia de Enfermedades Transmisibles de Singapur dijo que serían puestos en cuarentena como medida de precaución durante 30 días y se someterían a más pruebas antes de ser liberados.