La lucha de Denver por los playoffs no le costó a David Adelman. La plantilla, sin embargo, podría estar muy abierta

DENVER (AP) – El presidente y gobernador de los Denver Nuggets dijo el viernes que su fe en el entrenador David Adelman sigue siendo fuerte a pesar del fracaso del equipo en la primera ronda de los playoffs, pero indicó que una revisión de la plantilla podría ocurrir tanto como el equipo que lo dirige en gran medida intacto.

“Tengo plena fe en el entrenador Adelman”, dijo Josh Kroenke en una conferencia de prensa en el Ball Arena. “Y creo que dirigió una gran temporada, considerando todo”.

Los Nuggets terminaron terceros en la Conferencia Oeste con 54-38, detrás de Oklahoma City y San Antonio. Llegaron a los playoffs con una racha de 12 victorias consecutivas, pero fueron superados en seis juegos por los Minnesota Timberwolves, sextos preclasificados, quienes mostraron más dureza y tenacidad.

Los Nuggets estuvieron sin Aaron Gordon (pantorrilla) durante la mayor parte de esa serie y Peyton Watson (bíceps femoral) durante los seis juegos, continuando una tendencia de toda la temporada en la que todos sus titulares y la mayoría de sus reservas clave se perdieron largos períodos por lesiones.

Contando los playoffs, los jugadores de los Nuggets se perdieron 245 partidos combinados la temporada pasada.

Mientras lamenta la epidemia de lesionesKroenke dijo que le gustaba la composición del equipo de cara a la temporada y sugirió que podría volver a ejecutarlo con la mayoría de los mismos jugadores en 2026-27.

Pero también indicó que consideraría canjear a cualquiera en la plantilla que no sea la superestrella Nikola JokiÄ‡ mientras intenta capitalizar el mandato restante del tres veces Jugador Más Valioso en Denver.

Su compañero All-Star Jamal Murray atraería la mayor cantidad de interés y activos a cambio.

Joki es elegible este verano para firmar una extensión de contrato máxima de cuatro años cuyo valor se proyecta hasta $290 millones, y ha indicado que apunta a firmar el acuerdo.

Los Nuggets tuvieron marca de 10-6 durante un tramo a principios de la temporada cuando Joki estaba fuera, y se le preguntó a Kroenke si eso ayudó a solidificar la seguridad laboral de Adelman.

“Creo que es un testimonio real de lo que DA y el grupo hicieron cuando Nikola cayó”, dijo Kroenke. “Creo que fue entonces cuando DA y su personal realmente brillaron, algunas de las miradas creativas que estaban haciendo con nuestras alineaciones”.

Hace un año, Adelman reemplazó a Michael Malone Al final de la temporada y llevó a los Nuggets a una victoria en primera ronda sobre los LA Clippers antes de perder ante Oklahoma City en siete juegos en la Ronda 2. Luego, los Nuggets contrataron a Ben Tenzer como vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto y a Jonathan Wallace como vicepresidente ejecutivo de personal de jugadores, básicamente dividiendo el trabajo del ex gerente general Calvin Booth, quien fue despedido junto con Malone.

Tenzer y Wallace enviaron a Michael Porter Jr. a Brooklyn a cambio de Cam Johnson y agregaron la profundidad muy necesaria, especialmente con las incorporaciones de Bruce Brown y Tim Hardaway Jr.

Kroenke felicitó a sus lugartenientes “por presionar muchos de los botones correctos el verano pasado” y sugirió que si el equipo se hubiera mantenido saludable, “este podría ser un equipo con 60 victorias a 65”.

“Pero nunca tuvimos la oportunidad de mostrarlo por completo. Y es por eso que digo que todo tiene que estar sobre la mesa, incluso volver a ejecutarlo. Porque realmente creo en el grupo de personas que se reunieron allí este año”, dijo Kroenke.

Un factor importante son las finanzas. Los Nuggets enfrentarán una presión financiera significativa de cara a la próxima temporada, ya que su alineación titular supera los $184 millones en salario, incluidas extensiones para Christian Braun y Gordon que entrarán en vigor la próxima temporada.

Braun tuvo una temporada llena de lesiones y no estuvo a la altura de su gran extensión que firmó la temporada baja pasada, pero ese acuerdo complica las esperanzas de Denver de volver a contratar a Peyton Watson, quien podría cobrar $20 millones o más anualmente.

“Peyton tuvo un gran año”, dijo Tenzer. â€”Obviamente creciÃ³ mucho. Lo dije al comienzo de la temporada, esperamos que Peyton sea un Nugget por mucho tiempo, ha sido genial para nosotros”.

Los Nuggets también esperan que Gordon pueda recuperarse. Se ha lesionado cada uno de los últimos dos años en los playoffs, y eso a su vez afecta el juego de los All-Stars JokiÄ‡ y Murray.

“Todos tenemos que mirarnos en el espejo y decir: ‘AG, ¿cómo podemos ayudarle?'”, dijo Kroenke. “Porque cuando él está sano, todos nos vemos mejor, ya sabes, desde mí hasta nuestro personal de entrenamiento y, por eso, AG, es una persona maravillosa, como dije”. Tendremos que tener algunas conversaciones desafiantes sobre cómo podemos mejorar todos”.