Putin cree que la guerra en Ucrania “está llegando a su fin”

El presidente ruso, Vladimir Putin, insinuó el sábado que la guerra en Ucrania podría terminar pronto.

En declaraciones a los periodistas después de conmemorar el desfile del Día de la Victoria en Rusia, Putin dijo: “Creo que el asunto está llegando a su fin”.

El comentario se hizo en respuesta a una pregunta sobre si la ayuda occidental a Ucrania fue demasiado lejos.

El líder ruso dijo: “Comenzaron a intensificar la confrontación con Rusia, que continúa hasta el día de hoy. Creo que está llegando a su fin, pero sigue siendo un asunto serio”.

Rusia celebra el Día de la Victoria mientras la guerra en Ucrania se prolonga Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

El alto el fuego es otra señal esperanzadora

Los comentarios de Putin se producen mientras Kiev y Moscú observan un alto el fuego de tres días en la guerra de Rusia en Ucrania este fin de semana.

La tregua fue anunciada el viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras negociaciones mediadas por Washington.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dijo el jueves que la Unión Europea estaba preparada para mantener conversaciones separadas con Rusia y Ucrania “cuando llegue el momento adecuado”.

Durante su conferencia de prensa, se le pidió a Putin que nombrara a su negociador de la UE preferido para esas conversaciones. Nombró al ex canciller alemán Gerhard Schröder.

Schröder es uno de los aliados occidentales más cercanos de Putin y un viejo amigo personal. Pero ha enfrentado fuertes críticas en su país por esos vínculos, que incluían lucrativos puestos en juntas directivas de empresas energéticas vinculadas al estado ruso.

Putin también acusó a la UE de intentar intensificar el conflicto y advirtió a Bruselas que “este juego podría resultar costoso”.

Ucrania sigue recibiendo un apoyo masivo de Europa, en particular equipos y tecnología.

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¿Qué más dijo Putin?

Como parte del acuerdo de paz liderado por Estados Unidos este fin de semana, ambas partes acordaron un gran intercambio de prisioneros, pero Putin dijo que Moscú no había tenido noticias de Ucrania sobre el asunto.

“Contamos con que la parte ucraniana responda a la propuesta hecha por el presidente de Estados Unidos. Desafortunadamente, todavía no hemos recibido ninguna propuesta hasta el momento”, dijo a los periodistas.

Putin dijo que estaba listo para conversaciones de paz directas con el “presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, pero sólo después de que se alcanzara un acuerdo de paz duradero”.

El presidente ruso pasó a hablar de la guerra de Irán y dijo que esperaba que terminara lo antes posible, pero que si no era así entonces todos saldrían perdiendo.

El Día de la Victoria de Rusia conmemora la derrota de la Alemania nazi por parte de la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial.

El desfile del sábado fue reducido, con la asistencia en su mayoría de líderes de los aliados cercanos de Rusia y no se exhibió equipo militar por primera vez en casi dos décadas.