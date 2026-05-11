Jeffries critica los precios de la gasolina de la era Trump después de decirles a los republicanos que no politicen el dolor de los surtidores bajo Biden

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El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, DN.Y., está criticando al presidente Donald Trump por el aumento de los precios del gas vinculado a la guerra con Irán, argumentando que la frustración de los votantes podría ayudar a los demócratas a recuperar la Cámara en noviembre.

Pero hace cuatro años, instó a los republicanos a no “jugar a la política” con precios récord en el surtidor durante el gobierno del expresidente Joe Biden.

“El precio promedio de la gasolina es ahora de $4,55 por galón”, escribió Jeffries en las redes sociales el viernes. “¿Es así como se ve la edad de oro en Estados Unidos?”

A medida que el conflicto se prolonga, las interrupciones en los flujos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz han hecho subir los precios del combustible. El esfuerzo de la administración Trump para poner fin a la guerra parece estar estancado, incluso cuando el alto el fuego con Irán que ya lleva un mes se ha mantenido en gran medida.

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El ataque de Jeffries a los precios de la gasolina es parte de la estrategia de los demócratas para centrarse en la asequibilidad, mientras el partido busca desbancar a una franja de republicanos vulnerables en distritos de la Cámara de Representantes este año.

Los precios de la gasolina han aumentado en promedio más de $1,50 (un aumento de aproximadamente el 50%) desde que comenzó la Operación Epic Fury el 28 de febrero, según AAA.

Una encuesta reciente de Fox News encontró que casi el 60% de los votantes dijeron que los precios de la gasolina eran un “problema importante” para sus hogares. Otro 29% de los encuestados dijo que los aumentos de precios en el surtidor eran un “problema menor”.

La preocupación de los votantes por la inflación persistente ha contribuido a que los demócratas tengan una ventaja de ocho puntos sobre los republicanos en este tema, según la encuesta de Fox News de abril. Casi tres cuartas partes de los votantes creen que la economía estadounidense está empeorando, igualando un récord que Fox News también observó bajo Biden en abril de 2023.

“El problema con esta imprudente guerra de elección es que la vida se ha vuelto más cara”, dijo Jeffries al programa “Squawk Box” de CNBC en abril.

Pero Jeffries adoptó un tono marcadamente diferente en marzo de 2022, cuando los precios del gas se dispararon tras la invasión rusa de Ucrania. Los precios promedio de la gasolina finalmente subieron a más de $5 por galón en junio de ese año.

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“Ciertamente tengo la esperanza de que mis colegas republicanos no sigan jugando a la política con una crisis existencial para Ucrania, Europa, Occidente y la democracia, porque eso es lo que está en juego en este momento”, dijo Jeffries durante una conferencia de prensa en marzo de 2022, refiriéndose al aumento de los precios del gas. “Quizá sea necesario algún sacrificio en todo el mundo”.

“Ciertamente estamos viendo un sacrificio increíble por parte del pueblo ucraniano”, prosiguió.

Cuando un periodista le preguntó si la administración Biden debería pedir a los estadounidenses que trabajaran temporalmente desde casa para aliviar la crisis del gas, Jeffries respondió: “Todo debería estar sobre la mesa” y sugirió que el sector privado considere la idea.

“En la medida en que las empresas estadounidenses, como fue el caso durante la Segunda Guerra Mundial, se vean a sí mismas como parte del esfuerzo para aliviar los sacrificios que pueden ser necesarios aquí, creo que sería un avance positivo para el país”, dijo.

Fox News Digital se comunicó con un portavoz de Jeffries antes de la publicación.

El secretario de Energía, Chris Wright, ha expresado optimismo en que los precios del gas caerán tras el fin de las hostilidades con Irán, aunque admitió que los estadounidenses están experimentando “incomodidad” a corto plazo.

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“Estoy evitando las predicciones de precios”, dijo Wright el domingo en el programa “Meet the Press” de NBC. “Los precios de la gasolina y el diésel han subido y permanecerán altos mientras dure este conflicto, y luego volverán a bajar. Y finalmente volverán a bajar más que antes”.