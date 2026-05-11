El premio Nobel iraní Mohammadi es trasladado a un hospital de Teherán

La premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi fue trasladada a un hospital en Teherán, la capital de Irán, para recibir tratamiento médico, informó el domingo una fundación dirigida por su familia.

A Mohammadi se le ha concedido una suspensión temporal de su sentencia a cambio del pago de una fianza sustancial, dijo la fundación en un comunicado.

Ahora ha sido trasladada en ambulancia al hospital de Pars, en Teherán, “para ser tratada por su propio equipo médico”.

La fundación no dio detalles sobre las disposiciones sobre la libertad bajo fianza ni sobre la suspensión de su sentencia.

El marido de Mohammadi, Taghi Rahmani, que vive en París, también confirmó en las redes sociales que ella había sido trasladada a Teherán.

Hace diez días, Mohammadi fue hospitalizada en la ciudad noroccidental de Zanjan, donde estaba encarcelada, tras desplomarse en su celda.

El hermano de Mohammadi, Hamidreza Mohammadi, que reside en Oslo, Noruega, dijo que los médicos forenses habían recomendado previamente su traslado a Teherán, pero la decisión fue bloqueada. Culpó a la agencia de inteligencia de Irán.

“Ahora me siento aliviado. Puedo respirar ligeramente”, dijo a la agencia de noticias AP en un mensaje.

¿Qué se sabe sobre el estado de Mohammadi?

Mohammadi sufrió dos presuntos ataques cardíacos, uno en marzo y otro el 1 de mayo, en la prisión de Zanjan.

El activista de derechos humanos de 54 años fue trasladado de urgencia al hospital para recibir tratamiento, pero permaneció bajo vigilancia constante.

Su marido dijo en una publicación en las redes sociales el sábado que su estado era crítico. Su esposa había sufrido una grave caída de la presión arterial y tenía dificultades para hablar, dijo Rahmani.

Su abogada Chirinne Ardakani, radicada en París, publicó una fotografía de Mohammadi en una cama de hospital y agregó que había perdido 20 kilogramos (44 libras) en prisión pero que actualmente estaba “en manos de su equipo médico”.

Narges Mohammadi, visto aquí en diciembre de 2024, sufrió una grave crisis cardíaca en prisión. Imagen: Nooshin Jafari/Middle East Images/Picture Alliance

Mohammadi sufrió una embolia pulmonar (un coágulo de sangre en el pulmón) antes de su último encarcelamiento en diciembre de 2025, según su hermano Hamidreza.

Desde su encarcelamiento, Mohammadi ha sufrido dolor en el pecho, fluctuaciones de la presión arterial, fuertes dolores de cabeza, mareos, náuseas y visión doble, afirmó Amnistía Internacional en un comunicado a principios de mayo.

En ese momento, Amnistía comparó la denegación de atención médica especializada a Mohammadi como “tortura”.

¿Por qué estaba Mohammadi en prisión?

El gobierno iraní arrestó a Mohammadi por última vez en diciembre de 2025 después de que ella denunciara a la República Islámica en un funeral de un abogado de derechos humanos.

Ella se encontraba en libertad temporal por motivos médicos de la tristemente célebre prisión de Evin en Irán cuando hizo los comentarios.

En febrero de 2026, un tribunal condenó a Mohammadi a siete años y medio más de prisión por conspiración y actividades de propaganda.

Ha sido arrestada y encarcelada más de una docena de veces. Fue encarcelada por primera vez en 1998 por criticar al gobierno iraní.

Mohammadi recibió el Premio Nobel de la Paz en 2023 mientras estaba en prisión por una campaña para promover los derechos de las mujeres y abolir la pena de muerte.

Este documental, coproducido por Narges Mohammadi y estrenado en 2023, muestra su lucha por la libertad en Irán y sus experiencias de tortura en prisión.

Inquebrantable: Mi lucha por la libertad en Irán – Narges Mohammadi Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Karl Sexton