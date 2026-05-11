Recuperados los restos del soldado estadounidense desaparecido en Marruecos

alternar título Mosa’ab Elshamy/AP

CASABLANCA, Marruecos – Los restos de un soldado estadounidense que desapareció durante unos ejercicios militares en Marruecos hace una semana fueron recuperados en el Océano Atlántico, dijo el ejército el domingo. Los equipos militares aún estaban buscando a un segundo soldado desaparecido.

Los restos eran los del primer teniente Kendrick Lamont Key Jr., un oficial de artillería de defensa aérea 14A que fue uno de los dos soldados estadounidenses que se cayeron por un acantilado durante una caminata recreativa en Marruecos mientras estaba fuera de servicio. Tenía 27 años.

Los dos fueron reportados como desaparecidos el 2 de mayo después de participar en African Lion, un ejercicio militar multinacional anual que se lleva a cabo en Marruecos.

“Un equipo de búsqueda militar marroquí encontró al soldado en el agua a lo largo de la costa aproximadamente a las 8:55 am hora local del 9 de mayo, aproximadamente a una milla de donde ambos soldados supuestamente ingresaron al océano”, dijo el ejército estadounidense en Europa y África en un comunicado.

Los dos desaparecieron alrededor de las 9 de la noche cerca del área de entrenamiento de Cap Draa en las afueras de Tan-Tan, un terreno caracterizado por montañas, desierto y llanuras semidesérticas, según el ejército marroquí.

Su desaparición desencadenó una operación de búsqueda y rescate en la que participaron más de 600 personas de Estados Unidos, Marruecos y otros socios militares. En la operación se desplegaron fragatas, buques, helicópteros y drones.

Los esfuerzos de búsqueda del segundo soldado desaparecido continuarán, dijo un funcionario de defensa estadounidense a The Associated Press bajo condición de anonimato ya que no se les permitía hablar públicamente sobre el tema.

El funcionario dijo que un contingente estadounidense permaneció en Marruecos después de que terminaron los ejercicios de guerra el viernes para proporcionar mando y control y continuar las operaciones de búsqueda y rescate.

Key fue asignado a Charlie Battery, 5.º Batallón, 4.º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, 10.º Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército, dijo el ejército. Sus condecoraciones incluyen la Medalla de Logros del Ejército y la Cinta de Servicio del Ejército.

Ingresó al servicio militar en 2023 como candidato a oficial y obtuvo su comisión a través de la Escuela de Candidatos a Oficiales en 2024 como oficial de Artillería de Defensa Aérea. Posteriormente completó el Curso Básico de Líder de Oficiales en Fort Sill, Oklahoma, según el comunicado.

African Lion 26 es un ejercicio liderado por Estados Unidos lanzado en abril en cuatro países (Marruecos, Túnez, Ghana y Senegal) con más de 7.000 efectivos de más de 30 naciones. Desde 2004, ha sido el mayor ejercicio militar conjunto de Estados Unidos en África.

En 2012, dos marines estadounidenses murieron y otros dos resultaron heridos durante un accidente de helicóptero en la ciudad de Agadir, en el sur de Marruecos, mientras participaban en los ejercicios.