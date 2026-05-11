Profesor de informática de Melbourne encarcelado por apuñalar al director de una escuela

Un profesor de informática que “rompió” y apuñaló a un director de Melbourne durante el horario escolar fue condenado a 15 meses de cárcel.

El director de Keysborough Secondary College, Aaron Sykes, estaba en su oficina cuando fue atacado por Kim Ramchen en diciembre del año pasado.

Ramchen se fue después de ser desarmado por otro maestro, pero regresó con un cuchillo más grande para continuar el ataque antes de ser desarmado nuevamente.

Aaron Sykes fue trasladado al hospital con heridas que no ponen en peligro su vida. (Universidad secundaria de Keysborough)

La semana pasada, el hombre de 37 años se declaró culpable de múltiples cargos y esta mañana fue sentenciado a 15 meses tras las rejas con un período sin libertad condicional de ocho meses y 14 días, teniendo en cuenta los 160 días que ya cumplió bajo custodia.

El magistrado jefe adjunto Tim Bourke describió el delito de Ramchen como “grave”.

“Aún más grave en el contexto de un ambiente escolar a las 3 de la tarde, donde los niños estaban en el campus”, dijo.

“La infracción ha ocurrido en lo que debería ser un lugar seguro, no sólo para los estudiantes, sino también para los compañeros de trabajo y la comunidad escolar en general.

“Ha atacado dos veces al director de la escuela y a un compañero de trabajo que acudió valientemente en su ayuda.

“En su entrevista policial, afirma que se rompió mentalmente y ‘se me subió la sangre a la cabeza y me puse increíblemente enojado y emocional, increíblemente, increíblemente enojado'”.

Kim Ramchen fue detenido después de que otros profesores lo derribaran al suelo. (ABC Noticias)

Durante sus declaraciones de sentencia, el magistrado Bourke dijo que la declaración de culpabilidad de Ramchen le había dado derecho a “un descuento significativo” y que su “funcionamiento mental deteriorado” en el momento del ataque también era un factor atenuante.

“De no ser por la declaración de culpabilidad, la pena total que habría impuesto es de 20 meses de prisión con un período de 12 meses sin libertad condicional”, dijo.

Durante la audiencia de la semana pasada, el tribunal escuchó que Sykes no había podido regresar a trabajar desde el ataque de diciembre, que lo dejó con cortes en la mandíbula, la mejilla, el labio y el brazo.

El apuñalamiento ocurrió en el campus de Acacia de la universidad mientras los estudiantes estaban en la escuela. (AAP: ConChronis)

Durante una entrevista policial, Ramchen dijo que “se rompió mentalmente” después de descubrir que su contrato no sería renovado en la escuela.

El tribunal también escuchó que Ramchen enfrentaba dificultades matrimoniales, trastornos de salud mental no diagnosticados y era adicto a los analgésicos en ese momento.

Desde entonces le han diagnosticado autismo y depresión con angustia.