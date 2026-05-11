Predicción: Manchester City vs Crystal Palace – Consejos de apuestas, noticias del equipo, datos clave

Veredicto: Victoria de Manchester City y menos de 4.5 goles

Mejores probabilidades: 7/10

Casa de apuestas: Dachbet

Con los sueños de título de la Premier League de Manchester City pendiendo de un hilo, recibirán a Crystal Palace en el Etihad el miércoles por la noche.

Manchester City

Comenzando con los anfitriones, viendo a Arsenal reclamar una victoria muy controvertida por 1-0 ante West Ham en el fin de semana, Manchester City ahora ve sus sueños de la Premier League pendiendo de un hilo. A pesar de lograr una victoria contundente por 3-0 en casa contra Brentford el sábado por la noche, el equipo de Pep Guardiola ahora se encuentra cinco puntos detrás de sus acérrimos rivales por el título. Parece que su empate vibrante por 3-3 en la visita a Everton la semana pasada podría resultar ser decisivo, los Ciudadanos enfrentan aquí un enfrentamiento que deben ganar. Sin embargo, asegurando su boleto para la final de la Copa FA el 25 de abril al asegurar una victoria por 2-1 contra Southampton en Wembley, el Manchester City está invicto en sus ocho apariciones anteriores en todas las competiciones (siete victorias, un empate).

Noticias del equipo de Manchester City

Ausente una vez más contra Brentford el sábado por la noche, el Manchester City sigue preocupado por la forma física del centrocampista estrella Rodri. Del mismo modo, sin jugar desde enero después de sufrir una fractura de pierna, el internacional croata Josko Gvardiol sigue en la lista de lesionados.

Con cuatro goles en sus tres apariciones anteriores en todas las competiciones, el candente Jeremy Doku se asociará con Erling Haaland en el ataque. El internacional inglés Phil Foden podría hacer su primera titularidad en la Premier League desde principios de marzo.

Crystal Palace

En cuanto a los visitantes, asegurando su lugar en la final de la Europa Conference League de esta temporada la semana pasada al lograr una victoria por 5-2 en el global contra el Shakhtar Donetsk ucraniano, Crystal Palace está al borde de hacer historia real. Sin embargo, conscientes de que enfrentan un desafío monumental cuando viajen a la mitad azul de Manchester el miércoles por la noche, el equipo de Oliver Glasner ha luchado por encontrar estabilidad doméstica. Obligados a conformarse con un emocionante empate por 2-2 en casa contra Everton en el fin de semana, el exentrenador del Eintracht Frankfurt ha visto a su equipo registrar solo dos puntos en cualquiera de sus últimas cuatro apariciones en la Premier League y se encuentran justamente designados como candidatos a perdedores en el Etihad.

Noticias del equipo de Crystal Palace

Ambos lidiando con lesiones de rodilla respectivas, Crystal Palace volverá a estar sin el dúo de Evann Guessand y el internacional maliense Cheick Doucoure aquí. De la misma manera, el equipo de Glasner ha confirmado que el exdelantero del Arsenal Eddie Nketiah se perderá el resto de la temporada con un problema de muslo.

Con 20 goles en todas las competiciones esta temporada, Ismaila Sarr buscará ampliar su sensacional racha. Saliendo desde el banquillo y encontrando la red contra Everton el domingo por la tarde, Jean-Philippe Mateta podría tener un regreso completo.

Factores clave a considerar en el enfrentamiento entre Manchester City y Crystal Palace

Cuando Manchester City y Crystal Palace se enfrentaron en su enfrentamiento de vuelta en la Premier League el 14 de diciembre, el equipo de Guardiola logró una victoria por 3-0 en Selhurst Park.

Los Ciudadanos están invictos en sus ocho apariciones anteriores en todas las competiciones (siete victorias, un empate).

El Manchester City solo ha sufrido una derrota doméstica frente a su afición en lo que va de temporada.

A pesar de su éxito en la Europa Conference League, Crystal Palace ha registrado solo dos puntos en sus últimas cuatro apariciones en la Premier League.

El internacional senegalés Ismaila Sarr ha logrado 20 goles en todas las competiciones esta temporada.

Conclusión

Con sus sueños de título de la Premier League pendiendo de un hilo, el Manchester City solo puede esperar mantener algo de presión sobre el Arsenal. Sin embargo, tras conseguir una victoria por 3-0 contra Brentford en el Etihad el sábado por la noche, el equipo de Guardiola buscará repetir ese desempeño aquí. Del mismo modo, asegurando otra victoria por 3-0 cuando viajaron al sur de Londres para su enfrentamiento de vuelta en la Premier League contra Crystal Palace el 14 de diciembre, esperamos un resultado similar a mitad de semana.

Veredicto: Victoria de Manchester City y menos de 4.5 goles

Mejores probabilidades: 7/10

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