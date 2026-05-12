Dick Advocaat listo para convertirse en el entrenador más viejo en la historia de la Copa del Mundo.

Dick Advocaat listo para convertirse en el entrenador más viejo en la...

El veterano entrenador holandés Dick Advocaat ha regresado sorpresivamente como entrenador en jefe del equipo nacional de fútbol de Curazao justo un mes antes de la histórica debut del país en la Copa del Mundo.

Advocaat renunció al cargo en febrero después de guiar a Curazao a su primera clasificación para la Copa del Mundo en noviembre pasado, citando preocupaciones por la salud de su hija.

Sin embargo, tras mejorías en su condición, informes en los Países Bajos sugirieron que el hombre de 78 años estaba dispuesto a regresar, y el presidente de la Federación de Fútbol de Curazao, Gilbert Martina, confirmó el nombramiento el martes.

Advocaat está en camino a convertirse en el entrenador más viejo en la historia de la Copa del Mundo.

Advocaat reemplaza al compatriota holandés Fred Rutten, quien renunció después de un breve tiempo en el cargo.

Rutten supervisó derrotas ante China y Australia en marzo, mientras que la federación de Curazao enfrentaba una creciente presión de jugadores y patrocinadores para traer de vuelta a Advocaat.

Aunque la federación respaldó públicamente a Rutten el viernes, la situación cambió rápidamente y su salida fue confirmada tres días después tras lo que se describió como discusiones “abiertas y constructivas”.

“Un clima que daña las relaciones profesionales entre jugadores y personal no debe permitirse que surja”, dijo la federación en un comunicado.

“Es prudente dar un paso atrás. El tiempo apremia y Curazao debe avanzar”.

Curazao se convertirá en la nación más pequeña en competir en una Copa del Mundo cuando el torneo comience el próximo mes.

Iniciarán su campaña en el Grupo E contra el equipo nacional de fútbol de Alemania el 14 de junio antes de enfrentarse a Ecuador y Costa de Marfil.

Antes de dirigirse al torneo, Curazao viajará a Glasgow para enfrentar a Escocia en Hampden Park el 30 de mayo en uno de los últimos partidos de preparación de Steve Clarke antes de la Copa del Mundo.