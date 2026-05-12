Origen del brote de hantavirus sigue siendo un misterio, expertos médicos abordan teorías

Según los epidemiólogos, se han descartado algunas teorías sobre el origen del brote de hantavirus en un crucero. El Dr. Boris Pavlin, líder del equipo de epidemiología de campo y humanitaria de la Organización Mundial de la Salud, discutió la investigación actual sobre el brote con ABC News y enfatizó que aunque todavía hay preguntas sin respuesta, hay muchas pistas que ayudan a reducir el origen.

El Dr. Pavlin mencionó que no cree que el virus provenga de la región argentina de donde partió el MV Hondius, sino que todas las señales apuntan a que se originó en la región de la Cordillera de los Andes en el norte de Argentina y Chile, donde la especie portadora, la rata colilarga, es común.

Se ha planteado la teoría de que el virus se originó en un vertedero de observación de aves en Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, pero la información reciente contradice esta teoría, según funcionarios de salud.

En total se han registrado más de 100 casos de hantavirus y más de 30 muertes en Argentina este año, y no todas las regiones tienen la rata arrocera conocida por portar la enfermedad.

El Dr. Omer Awan, colaborador senior de salud pública de Forbes, afirmó que la cepa de los Andes requiere la inhalación directa de partículas corporales de roedores infectados, especialmente en áreas cerradas, y que la observación de aves no conduciría a esta cepa.

Awan subrayó que la investigación sobre el origen del brote aún está en una etapa temprana, y lo más importante es que los funcionarios de salud pública se centren en contener la propagación del virus.

La conversación de salud pública más importante en este momento es garantizar la contención del virus, dijo, agregando que encontrar el origen sería un plus.

(Fact check: Es importante centrarse en contener la propagación del virus. Aún no se ha confirmado la ubicación exacta del origen del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius.)