El senador John Kennedy presenta a Estados Unidos a ‘Margaret’, su entrenadora elíptica que lleva el nombre de Thatcher

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Margaret Thatcher alguna vez dirigió Gran Bretaña. La “Margaret” de John Kennedy casi lo derriba.

El senador John Kennedy, republicano por Luisiana, se está volviendo viral después de publicar un video irónico de ejercicios en el que presenta a sus seguidores a “Margaret”, su máquina elíptica que lleva el nombre de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, mientras usa un pañuelo rojo y habla directamente a la cámara desde su cochera en Luisiana.

“Hola X, tengo a alguien a quien me gustaría que conozcas”, dice Kennedy al comienzo del video de un minuto publicado en las redes sociales el viernes.

“Esta es Margaret. Margaret es mi entrenadora elíptica. Le puse el nombre de Margaret en honor a Margaret Thatcher porque ambas patean traseros y toman nombres”.

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Kennedy continúa explicando que “Margaret” vive afuera debajo de la cochera por tres razones: la máquina es demasiado pesada para moverla, su esposa “no le deja” llevarla adentro y porque le gusta hacer ejercicio durante los veranos de Luisiana.

El senador dijo que le gusta trabajar al aire libre durante los veranos de Luisiana, un detalle que provocó incredulidad en muchos espectadores familiarizados con el calor y la humedad famosos y brutales del estado.

“Como puede ver, Margaret, mi entrenadora elíptica, está aquí debajo de mi garaje en Luisiana”, dice Kennedy. “Después de que Margaret me patea el trasero, busco aire acondicionado”.

El clip surrealista y consciente de sí mismo rápidamente generó miles de reacciones en línea, y los usuarios criticaron el aspecto de pañuelo de Kennedy y al mismo tiempo elogiaron la personalidad común y corriente del senador.

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“Estás sacando toda la mierda de ese pañuelo”, escribió un usuario. “Pensé que estabas representando a los Bloods por un minuto. Dile a Margaret que creo que es linda pero malvada”.

Otros elogiaron la personalidad de Kennedy y su estilo de entrega a domicilio.

“Usted es una joya para nosotros, la gente normal, señor Kennedy. ¡Viva mucho y prospere!” publicó un partidario.

“El senador Kennedy es ese tipo de sureño que te hace sentir que estás sentado en el porche delantero con un poco de sentido común que te ilumina de esa manera poética sureña”, escribió otro.

El republicano de Luisiana ha cultivado durante mucho tiempo una imagen pública campechana y humorística que a menudo se abre paso en línea con chistes coloridos y momentos poco convencionales en las redes sociales.

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Kennedy terminó el vídeo con una frase que sólo aumentó la fascinación de Internet.

“Mi trabajo aquí ha terminado”, dijo. “Y puedo verme fuera”.