The Athletic: Cómo Gregg Popovich se convirtió silenciosamente en el arma secreta de los Spurs

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SAN ANTONIO — Devin Vassell no puede esperar a escuchar lo que El Jefe tiene que decir. Está sentado en un podio en la esquina sureste del gimnasio, pero puede ver a su ex entrenador y actual mentor al otro lado de la sala: una pequeña cabellera blanca, un punto en la distancia, con un bastón largo y una sonrisa disimulada.

Vassell, el lateral de 25 años, se ha convertido en uno de los veteranos de este joven equipo de los Spurs, un mano firme que siempre mantiene la calma. Camina por el edificio con el comportamiento de un tirador que sabe que está cayendo en todo momento. No lo hará, pero eso no cambia nada.

Es fácil pensar de esa manera cuando tiene al entrenador más ganador de todos los tiempos de la NBA inyectándole confianza.

Vassell sabe que cuando vaya allí, Gregg Popovich lo mantendrá real, le dará algunas pepitas de sabiduría y lo hará sentir nuevamente en la cima del mundo.

“Al final del día, él siempre te brinda retroalimentación y te dice la verdad y la honestidad”, dijo Vassell. “Eso es lo que necesitas escuchar porque hay muchas tonterías que podrían circular. Pero necesitas escuchar la verdad, necesitas escuchar lo que está pasando, y él lo hará con seguridad”.

Es un tema común para todos los miembros de los Spurs que han sido asesorados por Popovich esta temporada en su nuevo rol después de que se retiró como entrenador el año pasado. El actual entrenador Mitch Johnson asumió el cargo de forma interina en noviembre de 2024 después de que Popovich sufriera un derrame cerebral. Después de la temporada, Popovich celebró una conferencia de prensa donde anunció que dejaría de ser entrenador y asumiría el nuevo rol de “El Jefe”, vistiendo una camiseta que lo decía. Está formalmente catalogado como presidente de operaciones de baloncesto, pero su función parece centrarse en brindar apoyo y orientación detrás de escena a Johnson, su sucesor y a todos en el vestuario.

“Ha sido una gran parte de todo este año”, dijo el novato Carter Bryant.El Atlético. â€”Ha sido increÃble. No todo el mundo tiene al mejor entrenador de todos los tiempos sentado en su regazo. Sólo trato de aprovecharlo tanto como puedo”.

Bryant, de 20 años, ha jugado lo suficientemente bien como para mantener un lugar en la rotación de un contendiente con 62 victorias hasta bien entrada la postemporada, ganándose a menudo su lugar sobre Harrison Barnes, campeón de la NBA en 2015. Bryant nunca jugó para Pop y recién lo conoció en el otoño. Pero rápidamente buscó a la leyenda del entrenador como recurso, y El Jefe ha sido eso y más para él.

“A veces me llama tan rápido después del partido que todavía estamos en el vestuario y ni siquiera puedo contestar”, dijo Bryant. â€”Me envía mensajes de texto casi despuÃ©s de cada partido. Probablemente hablo con él por teléfono tres veces por semana”.

Bryant no está solo. Era un secreto a voces dentro del equipo que Popovich estaba forjando o manteniendo relaciones con cada jugador durante toda la temporada. Habla con Keldon Johnson, el jugador más antiguo de los Spurs, todos los días. La guardia de segundo año, Steph Castle, a menudo se apoya en Popovich para pedirle consejo y ayuda para afrontar la temporada. Ya sea que hayan jugado para Popovich durante siete años o siete días, él ha estado encerrado para ellos.

Durante la temporada, Popovich asomaba la cabeza en la práctica de vez en cuando mientras los medios estaban presentes, atendiendo a lo que solía ser su cancha. Se sentaba y observaba cómo los jugadores se acercaban, uno por uno, para recibir un informe. A menudo les ponía la mano en el hombro, les demostraba algún tipo de consejo de X y O desde su asiento y, a veces, caminaba para decirle algo a los jugadores o entrenadores que estaban al margen.

Recientemente, Popovich ha comenzado a emerger más de las sombras. Los jugadores esperan que cuando estén en San Antonio, cada vez que se presenten a trabajar, Popovich pueda estar allí. El director ejecutivo de los Spurs, RC Buford, dijo que Popovich estaba en el gimnasio al menos cuatro veces por semana rehabilitándose de su derrame cerebral, a menudo con Tim Duncan u otras leyendas de los Spurs visitando la ciudad.

“Es la razón por la cual, con la rehabilitación del derrame cerebral de Pop, Tim está en el gimnasio con él todos los días, y eso no es porque Pop le esté diciendo que esté allí”, dijo Buford.El Atléticoel mes pasado. “Es porque Tim siente la conexión emocional de querer estar allí de la misma manera que papá estuvo allí para él. Cada vez que haya gente en la ciudad, estarán allí”.

Incluso cuando los Spurs aterrizan, la presencia de Popovich se siente. A principios de esta semana, Popovich fue visto hablando con Victor Wembanyama cuando el avión del equipo aterrizó después de que la estrella de los Spurs fuera expulsada del Juego 4 de su serie de segunda ronda contra los Minnesota Timberwolves por darle un codazo a Naz Reid en el cuello.

“Tal vez quería hacer una declaración, o hacer que su discurso fuera aún más impactante al estar allí”, dijo Wembanyama. “Él nos da retroalimentación y nos habla regularmente a lo largo de nuestra serie, a lo largo de nuestros juegos. Como siempre, cuando él habla, todos escuchan”.

Pero esto estuvo lejos de ser algo aislado. Popovich ha estado esperando junto a la pasarela varias veces a lo largo de la temporada.

â€”Sabemos cÃ³mo es su coche. Así que cuando vemos su auto, sabemos que está ahí”, dijo el armador reserva Jordan McLaughlin. “Es bueno saber que está de nuestro lado y siempre vigilándonos”.

Johnson y su personal mantienen autonomía sobre las operaciones diarias. Es su equipo y Pop está ahí para apoyarlos. Popovich se sienta con el cuerpo técnico de vez en cuando, con mayor frecuencia a medida que los jóvenes Spurs se embarcan en una carrera hacia el campeonato. Cuando los Spurs estaban en una sesión de cine después de una práctica anterior en esta serie de segunda ronda, Popovich fue la primera persona en salir de las inmediaciones de la sala de cine. Vassell dijo que Popovich ayudó mucho en esa sesión de cine.

â€”Él simplemente estaba allí viendo una película. Le encanta el baloncesto”, dijo McLaughlin. “Está presente siempre que puede”.

Pero principalmente ha ejercido su impacto a nivel individual, ayudando a jugadores como Vassell y Bryant a encontrar su enfoque mientras ven el panorama más amplio.

“Creo que es muy importante respetar el juego y no dar nada de esto por sentado”, dijo Vassell. “Y simplemente en la vida, él me ha enseñado tantas cosas fuera de la cancha, ya sea sobre la familia o la contribución a la comunidad, siempre ha tenido eso en mente, y lo aprecio por eso”.

Popovich juega un papel distintivo en la comunicación entre entrenador y jugador. Cada jugador tiene asignado un entrenador asistente para su desarrollo, lo que incluye coordinar y ejecutar todo el entrenamiento en la cancha y el estudio cinematográfico. Los asistentes son responsables de gestionar las emociones y la preparación de los jugadores, ayudándolos a superar los desafíos de la temporada. Luego están los entrenadores asistentes principales, como el entrenador en jefe asociado Sean Sweeney, quienes generalmente desempeñan un papel más equilibrado al coordinar la estrategia del plan de juego, tomando decisiones generales con el entrenador en jefe mientras mantienen puntos de contacto con los jugadores. Los asistentes de primera línea tienden a tener jugadores de los cuales también son los entrenadores principales, aunque sus funciones se dividen de manera más amplia.

Un entrenador en jefe, como Johnson ahora, debe mantener sus propias relaciones con todos los miembros de la plantilla mientras toma todas las decisiones micro y macro sobre lo que hará el equipo en su conjunto. Los entrenadores en jefe marcan el tono de las prioridades de cada jugador. Los grandes entrenadores en jefe son capaces de hacer que los jugadores sientan que todavía existe una relación cercana en medio de todas esas responsabilidades.

El rol de El Jefe le permite a Popovich llenar algunos de los vacíos en el proceso general, que van desde instrucción específica en la cancha hasta ofrecer una perspectiva más amplia sobre la mentalidad.

“Él te está dando vida”, dijo Bryant. “Muchas veces, hay algunas cosas que necesitas escuchar de diferentes personas. A veces hace clic cuando no es la voz constante que escuchas durante 82 juegos al año.

No es raro que leyendas de la franquicia se involucren con jugadores a distancia. En Boston, el fallecido entrenador y jugador del Salón de la Fama, Tommy Heinsohn, asomaba la cabeza en el vestuario para hablar con jugadores clave de los Celtics después de duras derrotas. Algunos equipos tendrán ex entrenadores como asesores principales que continúan brindando orientación de vez en cuando. Popovich parece estar convirtiendo el papel de El Jefe en su propia versión de eso, mostrando su habilidad característica para forjar relaciones con los jugadores mientras alivia un poco el acelerador ahora que ya no está a cargo de administrar todo el programa.

“Es gracioso porque escuchas historias sobre él siendo duro con los muchachos y, obviamente, no es mi entrenador en jefe, así que no tengo la misma experiencia”, dijo Bryant. “Pero yo digo: ‘¿De qué estás hablando?’ Este tipo es el tipo más dulce y agradable. Es un tonto”.

Con el apoyo de Popovich, Bryant dijo que los playoffs en realidad han sido menos estresantes para él que el comienzo de la temporada. La necesidad de actuar para ganar minutos produjo lo que llamó “presión innecesaria” y le estaba quitando la alegría del juego. Entonces, papá llamó y le dijo que jugara gratis y se divirtiera.

“Cuando lo piensas al final del día, estás agradecido de estar saludable, estás agradecido de despertarte, estás agradecido de hacer todas estas cosas y tener todas estas cosas en tu vida a diario”, dijo Bryant. “El baloncesto va a ser baloncesto”.

Ahora Bryant, como el resto de este joven equipo de los Spurs, juega libremente y se divierte. Los Spurs han superado todas las expectativas esta temporada, gracias en gran parte a que Johnson y su personal tuvieron una de las mejores actuaciones de la liga. Pero dirigir un equipo requiere un pueblo, y El Jefe ha seguido haciendo su parte.

Mientras los Spurs se encuentran a una victoria de enfrentarse al Oklahoma City Thunder en las finales de la Conferencia Oeste, Bryant desempeñará algún papel, grande o pequeño.

Pase lo que pase, tendrá que volver corriendo al vestuario, porque sabe que su teléfono sonará.

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Jared Weiss Es redactor que cubre a los San Antonio Spurs y a Victor Wembanyama para The Athletic. Ha cubierto a los Celtics desde 2011, cofundó CLNS Media Network mientras estaba en la universidad antes de cubrir al equipo para CelticsBlog de SB Nation y USA Today. Antes de llegar a The Athletic, Weiss pasó una década trabajando para el gobierno, principalmente como regulador bancario de cumplimiento. Sigue a Jared en X @JaredWeissNBA.