El número de muertos en el ataque al edificio de apartamentos de Kyiv asciende ya a 24

alternar título Evgeniy Maloletka/AP

KIEV, Ucrania – El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo el viernes que un ataque con misiles rusos contra un edificio de apartamentos en Kiev el día anterior mató a 24 personas, incluidos tres niños.

Los trabajadores de emergencia terminaron de excavar entre los escombros del edificio después de más de un día, dijo Zelenskyy en X.

El misil de crucero alcanzó el bloque de esquina de nueve pisos durante lo que la fuerza aérea ucraniana dijo que fue el mayor bombardeo ruso contra el país desde su invasión total.

El ataque tuvo como objetivo principalmente la capital ucraniana, donde 48 personas resultaron heridas, incluidos dos niños, dijo Zelenskyy.

Rusia golpeó a Ucrania con ataques aéreos a gran escala en los días posteriores a un alto el fuego del 9 al 11 de mayo que el presidente estadounidense Donald Trump dijo que pidió a Zelenskyy y al presidente ruso Vladimir Putin que observaran. Los combates continuaron durante esas 72 horas, aunque, según se informa, en menor escala.

Los ataques de esta semana van en contra de las recientes sugerencias de Trump y Putin de que la guerra, ahora en su quinto año, está cerca de terminar.

Zelenskyy dijo el jueves que Moscú había lanzado más de 1.560 aviones no tripulados contra centros de población ucranianos desde el miércoles. En total, unos 180 sitios en todo el país resultaron dañados, incluidos más de 50 edificios residenciales, dijo.

Anteriormente, el mayor ataque con aviones no tripulados rusos se produjo entre la noche del 23 y el 24 de marzo, cuando las fuerzas de Moscú dispararon cerca de 1.000 aviones no tripulados y misiles contra Ucrania.

La capital ucraniana celebró el viernes un día oficial de luto en memoria de los asesinados.

El misil de crucero que impactó el edificio de apartamentos fue construido en el segundo trimestre de este año, dijo Zelenskyy, aparentemente después de que expertos ucranianos analizaran los restos.

“Esto significa que Rusia sigue importando los componentes, recursos y equipos necesarios para la producción de misiles para eludir las sanciones globales”, dijo Zelenskyy en otra publicación en X el jueves por la noche.

“Detener los planes de evasión de sanciones de Rusia debe ser una prioridad genuina para todos nuestros socios”, afirmó.

Rusia y Ucrania han seguido intercambiando prisioneros de guerra ocasionalmente, y 205 de cada país regresaron a casa el viernes.

Zelenskyy dijo que era la primera fase de un plan de intercambio de prisioneros de 1.000 por 1.000. Algunos de los ucranianos liberados habían estado cautivos en Rusia desde 2022, dijo, y habían luchado en algunas de las batallas más feroces de la guerra.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el intercambio y agradeció a los Emiratos Árabes Unidos por ayudar a negociarlo.