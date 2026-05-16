La Juventus espera superar a sus rivales para fichar ciudad de manchesterBernardo Silva, el Barcelona sigue interesado en ChelseaJoao Pedro y el Coventry City están estudiando la posibilidad de fichar al centrocampista holandés Georginio Wijnaldum.

Juventus planean intensificar sus esfuerzos para fichar al centrocampista ofensivo portugués Bernardo Silva, que se marchará ciudad de manchester en el verano, mientras intentan vencer Atlético de Madrid y Barcelona a la firma del hombre de 31 años. (Corriere dello Sport – en italiano), externo

Barcelona Se esperaba que el director deportivo Deco estuviera presente en la final de la Copa FA. Chelsea El delantero Joao Pedro, a pesar de que los ‘blues’ no querían vender al internacional brasileño de 24 años. (Correo), externo

Recién llegados a la Premier League ciudad de coventry están sopesando la posibilidad de contratar al centrocampista holandés Georginio Wijnaldum, de 35 años, cuyo contrato con Al-Ettifaq se agotará en verano. (Información privilegiada sobre fútbol), externo

Everton están interesados ​​en fichar a un extremo en verano y están siguiendo de cerca Burnley‘s Loum Tchaouna, de 22 años, que ha representado a la selección francesa sub-21. (Información privilegiada sobre fútbol), externo

Leeds United El delantero Wilfried Gnonto, de 22 años, es buscado por el club alemán SC Friburgo y el club Elland Road están abiertos a que el internacional italiano sea vendido o cedido con obligación de compra. (Sky Sports Alemania), externo

El defensa italiano Alessandro Bastoni, de 27 años, ha estado fuertemente vinculado con Barcelona pero estaría feliz de quedarme en Inter de Milán si no se materializa el traspaso al club español. (Gazzetta dello Sport – en italiano), externo

Juventus podría decidir ceder al centrocampista brasileño Douglas Luiz, cedido en el Villa Astonotra oportunidad de impresionar a menos que consigan vender al jugador de 28 años. (Gazzetta dello Sport – en italiano), externo

Bayern de Múnich tener interés en joven de 25 años Atalanta y el delantero belga Charles De Ketelaere, pero sólo como alternativa si se decide avanzar hacia Newcastle United‘s El extremo inglés Anthony Gordon, de 25 años, falla. (Fútbol Italia), externo