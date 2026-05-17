La huelga del LIRR tiene a muchos preocupados por el viaje del lunes. Aquí está lo último.

Los trabajadores de Long Island Rail Road volvieron a los piquetes en varios lugares de la ciudad de Nueva York y Long Island el domingo, expresando sus preocupaciones y demandas como la huelga continúa por segundo día.

Si bien el paro laboral ha causado un líopara personas que van a eventos de fin de semanala verdadera preocupación es el viaje del lunes por la mañana. El LIRR es el sistema ferroviario de cercanías más transitado de América del Norte, con aproximadamente 250.000 usuarios entre semana. Se espera que la huelga obligue a muchos a buscar rutas alternativas hacia la ciudad de Nueva York desde los suburbios de Long Island.

Los trabajadores de Long Island Rail Road protestaron frente a Penn Station y otras estaciones en Long Island el 17 de mayo de 2026. CBS Noticias Nueva York



La Autoridad de Transporte Metropolitano dice que ha activado suplan de contingenciaque incluye estaciones de metro recomendadas como puntos de bajada de pasajeros para llegar a la ciudad. Sin embargo, si no tiene transporte, habrá autobuses de enlace gratuitos y limitados desde varias estaciones de tren de Long Island hasta las conexiones de metro en Queens. Bay Shore, Hicksville, Mineola y Lakeview irán al aeropuerto Howard Beach-JFK, mientras que Ronkonkoma y Huntington irán a Jamaica-179th Street.

La MTA dice que tiene la intención de emitir reembolsos prorrateados a muchos titulares de boletos mensuales.

Unión y MTA intercambian críticas

Durante meses, los sindicatos ferroviarios y la MTA han estado negociando un nuevo contrato, pero las conversaciones se han estancado repetidamente por los salarios de los trabajadores y las primas de atención médica.

Sin acuerdo, los trabajadores se declararon en huelga poco después de la medianoche del sábado y actualmente no hay programadas nuevas negociaciones.

“La MTA realmente nunca se sentó a la mesa para negociar hasta que tuvimos que llamarlos en su última reunión de la junta directiva”, dijo Karl Bischoff, presidente de la Hermandad de Ingenieros de Locomotoras y Ferroviarios. “No hay sentido ni urgencia, como se ha dicho antes. Simplemente parece que la junta de la MTA nunca rinde cuentas. Mis miembros siempre rinden cuentas de sus acciones”.

Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA emitió una respuesta en CBS News Nueva York el domingo por la mañana.

“Para que quede perfectamente claro, nunca interrumpimos las negociaciones. El sindicato decidió interrumpir las negociaciones e ir a la huelga y causar molestias a todos. Esa fue su elección”, dijo Lieber. “Hemos estado disponibles cada minuto de cada día, si realmente quieren poner fin a esto. Estos son, con diferencia, los trabajadores mejor pagados de todo el sistema ferroviario nacional y quieren un mejor trato que cualquier otro trabajador de la MTA. Eso no es justo.

“Estos tipos parecen pensar que son especiales, que son mejores que todos los demás, y no vamos a desperdiciar el presupuesto de la MTA ni imponer más cargas a los contribuyentes y a los pasajeros porque piensan que son especiales”, añadió Lieber.

Cuando se le preguntó por cuánto tiempo la MTA puede sostener tal impasse financieramente, Lieber dijo: “Escuche, la MTA es una organización grande y si no tenemos número de pasajeros, obviamente, eso afecta el resultado final. No es un secreto que las tarifas no cubren todos los montos, por lo que esto no es una crisis financiera en este momento para la MTA. Sería una crisis financiera si cediéramos y les diésemos, y luego a todos los demás, una tonelada más de dinero”.

“Espero que puedan resolver esto”

Aunque se avecina el caos esperado para el lunes, muchos viajeros de fin de semana se sienten confundidos y frustrados.

En la estación de Jamaica, normalmente un importante centro de tránsito de la ciudad para los usuarios del LIRR y que se espera que sea un lugar principal de piquetes para los trabajadores, muchos viajeros llegaron sin saber que los trenes no estaban funcionando.

Si bien la MTA tiene esos planes de contingencia, el servicio de autobús no comienza hasta el lunes.

Entonces, los eventos de fin de semana como la Serie del Metro entre los Yankees y los Mets en el Citi Field, el concierto de Bruce Springsteen el sábado por la noche en el Madison Square Garden y el Medio Maratón de Brooklyn, sin mencionar las graduaciones y otros eventos en toda la ciudad, han sido una verdadera lucha para los habitantes de Long Island, que normalmente se desplazarían en el LIRR sin problemas.

“Hubiera sido un viaje en tren de 15 minutos. En cambio, fue como una hora y media llegar hasta aquí”, dijo Alex Lupo en el Citi Field el sábado por la noche.

“Es bastante molesto. Espero que puedan resolver esto. Es realmente un mal momento para que esto suceda durante la Serie Subway”, agregó Ryan Mattel.

Y con otro juego Yankees-Mets programado para comenzar a la 1:40 pm, es probable que se desarrolle el mismo escenario de viaje. En otros casos, algunos poseedores de entradas para otros conciertos y espectáculos de Broadway no tuvieron más remedio que renunciar a sus entradas debido a la huelga.