New York Magazine reseña el trabajo de un escritor que enfrenta acusaciones de plagio

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Nueva York La revista está examinando el trabajo anterior de uno de sus escritores que ha sido acusado de plagio después de publicar al menos tres historias con sorprendentes similitudes con otros trabajos publicados.

Ross Barkan, redactor contratado de la revista, atrajo por primera vez el escrutinio crítico cuando uno de sus artículos a principios de esta semana sobre el influencer conservador Ben Shapiro apareció para copiar otro artículo sobre Shapiro publicado días antes en El Correo de Washington.

Cuando esto se señaló en las redes sociales, la revista actualizó la historia de Barkan para citar directamente el Correo escritor Drew Harwell, cuyos primeros párrafos Barkan levantó casi por completo.

Después de esto, NPR encontrado al menos otros dos casos en los que Barkan aparentemente extrajo párrafos parciales de otras historias que aparecieron en las publicaciones Intercept y Compact Magazine.

Los párrafos en cuestión resumen el trasfondo histórico o el contexto de las historias, y algunos casos contienen las mismas 30 palabras seguidas, o pasajes casi idénticos con una palabra o frase ligeramente modificada.

“Estamos realizando una revisión del trabajo anterior del escritor”, Nueva York dijo la portavoz de la revista Lauren Starke a NPR.

Matthew Schmitz, editor de la revista Compact, escribió en X condenando lo que describió como el artículo “fuertemente plagiado” de Barkan, diciendo que ha pedido a la revista que aborde las secciones robadas.

Barkan no negó haber confiado en el trabajo de otros escritores. En cambio, defendió sus métodos argumentando que incluía un hipervínculo a las piezas que inspiraron las suyas, o nombraba al autor cuyas palabras replicaba en sus propios escritos.

“Como columnista que se basa en *sus* informes, se me permite citar hechos. Especialmente cuando se le atribuyen los créditos”, Barkan escribió en X sobre el escritor Juan David Rojas, cuya historia Barkan copió en varias ocasiones en una de sus propias piezas.

No es raro que los periodistas que escriben sobre el mismo tema utilicen expresiones comparables o resuman los acontecimientos de manera similar. Pero cuando fragmentos importantes de los escritos de alguien aparecen palabra por palabra sin comillas, generalmente se considera plagio, según Edward Wasserman, profesor de periodismo en la Universidad de California, Berkeley.

“Este tipo de pereza es una verdadera vergüenza para la publicación”, dijo Wasserman sobre Barkan. “Siempre debes reconocer la deuda que tienes con una fuente original, y cuando le estás quitando a otra persona y no dejándolo claro al lector, tienes un problema real”.

En una declaración enviada por correo electrónico, Barkan dijo que “todo esto es bastante ridículo”. Dijo que insertar hipervínculos en sus columnas a escritores de los que se basaba y, en el caso del artículo de la revista Compact, nombrar al escritor, era suficiente reconocimiento de que se estaba apoyando en el informe de otro periodista.

“He escrito cientos y cientos de columnas, ensayos y artículos periodísticos a lo largo de mi carrera”, dijo Barkan. “Mantengo mi historial”.

En 2018, Barkan, de 36 años, se postuló para un escaño en el Senado del estado de Nueva York y perdió en las primarias demócratas.

Desde entonces, ha sido un escritor notablemente prolífico.

Además de colaborar con Nueva York revista, también escribe para Crain’s New York, Los New York Times y otras publicaciones.

El año pasado publicó dos libros, una novela y un libro sobre el desorden político.

Tiene un libro de próxima publicación, que se publicará en octubre, sobre el ascenso del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.