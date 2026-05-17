Los líderes italianos visitan a las víctimas de los atentados con coches y apuñalamientos en Módena

Los ataques perpetrados por Salim El Khoudri, de 31 años, parecen estar relacionados con “una situación de angustia psiquiátrica”, según el Ministro del Interior de Italia.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente Sergio Mattarella visitaron a las víctimas de atropellos y apuñalamientos en la principal calle comercial de la ciudad norteña de Módena.

Alrededor de las 16:30 hora local (14:30 GMT) del sábado, un hombre de 31 años identificado como Salim El Koudri condujo a gran velocidad por el centro de la ciudad, atropellando a más de una docena de personas.

Historias recomendadas lista de 3 elementosfin de la lista

El atacante también apuñaló a un peatón antes de ser detenido por un grupo de transeúntes. Ocho personas fueron trasladadas al hospital en estado grave, informó la agencia estatal de noticias ANSA.

A dos mujeres, de 55 y 69 años, les amputaron las piernas y una de ellas sigue en grave estado, se lee en un comunicado emitido el domingo por la fiscalía de la ciudad. Los fiscales agregaron que el ataque se llevó a cabo “de manera indiscriminada, aleatoria y deliberada”.

Los dirigentes italianos no hicieron declaraciones tras sus visitas el domingo a dos hospitales donde se trata a los heridos. El día anterior, Meloni calificó el ataque de “extremadamente grave” y agradeció a los vecinos que “intervinieron valientemente para detener al perpetrador, y a la policía por su intervención”.

El Koudri nació en la provincia norteña de Bérgamo en una familia originaria de Marruecos, según ANSA.

‘Angustia psiquiátrica’

En declaraciones a los periodistas el domingo, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, dijo que si bien la investigación sobre las circunstancias que rodearon el ataque está en curso, el incidente parece estar relacionado “con una situación de angustia psiquiátrica”.

“Nada se nos escapa desde el punto de vista de la prevención antiterrorista”, añadió.

La emisora ​​italiana RaiNews informó que el sospechoso había mostrado síntomas de trastornos esquizoides y había sido tratado entre 2022 y 2024 en un centro de salud mental en la misma provincia donde ocurrió el incidente.

El viceministro de extrema derecha Matteo Salvini, cuyo partido antiinmigrante Liga es miembro de la coalición gobernante, comentó sobre los orígenes de El Koudri, destacando que era un ciudadano italiano “de segunda generación”.

Los medios estatales informaron que dos de los cuatro ciudadanos que rápidamente impidieron que el atacante huyera del lugar eran ciudadanos egipcios.

“También son el símbolo de una comunidad que sabe, incluso en un momento tan dramático, cómo reaccionar, unirse e intervenir”, dijo el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti. “Toda la comunidad de Módena tendrá que seguir el ejemplo de estos ciudadanos”.