El ‘Atlas de la sociedad civil’ degrada a Alemania

“La gran mayoría de la gente en el mundo no puede levantar la mano y hablar libremente”, afirmó Dagmar Pruin, presidenta de Brot für die Welt (Pan del Mundo), en la presentación del informe anual de la organización sobre el estado de la sociedad civil y la democracia el lunes.

“Incluso en Alemania, algunas narrativas están siendo enterradas intencionalmente”, añadió, dando el ejemplo de cómo “las críticas al extremismo de derecha son desacreditadas como ideológicas”.

El informe, el Atlas de la sociedad civil, lo publica anualmente Brot für die Welt, una organización apoyada por iglesias protestantes en Alemania que se enfoca en combatir el hambre global y promover el desarrollo sostenible en el Sur Global, en cooperación con organizaciones asociadas. El informe de este año se centra en particular en la desinformación como fenómeno global.

Alemania ahora clasificada como de apertura “limitada”

Según el Atlas de la sociedad civil de este añoque examina las tendencias mundiales relacionadas con las ONG, los movimientos de protesta y la libertad de prensa, sólo el 3,4% de la población mundial vive en sociedades verdaderamente abiertas, mientras que el 30,7% vivía en circunstancias autoritarias y completamente cerradas.

“Este año ha habido un aumento del 7% en las sociedades clasificadas como de apertura ‘limitada'”, afirmó Silke Pfeiffer, experta en derechos humanos de Brot für die Welt. “Esto incluye a muchos países del norte global que pretenden ser democráticos, como Estados Unidos, Francia, Italia y, sí, Alemania”.

Según el informe, un país tiene una clasificación “limitada” si las ONG y los activistas están fuertemente vigilados, las manifestaciones a veces son reprimidas violentamente y la disidencia es censurada.

Pfeiffer señaló el aumento de la brutalidad policial y los arrestos en las protestas en Alemania como un factor importante para su ubicación en la clasificación. Esto afectó principalmente a las manifestaciones de solidaridad con los civiles en Gaza y a las protestas climáticas, pero también reflejó crecientes incidentes de discriminación como la queerfobia, el sexismo, el racismo y el antisemitismo en todo el país.

La desinformación prolifera ante el auge de la IA

El informe de este año en particular destacó el aumento global de la desinformación, señalando su crecimiento en la era de la inteligencia artificial y de la cual Alemania estaba lejos de ser inmune. Citando el Índice de Sentimiento de la IA de Ernst and Young, que entrevistó a 15.000 personas de todas las edades en 15 países, incluida Alemania, Brot für die Welt encontró que al 75% de las personas les preocupaba obtener información errónea de la IA, pero sólo alrededor de un tercio investigaba más a fondo.

El informe identificó varios temas clave a los que se dirigen las campañas de desinformación de AI-el, incluida la inmigración (en particular cuando está relacionada con las tasas de criminalidad), la comunidad LGBT+ y el cambio climático.

¿Por qué están aumentando los crímenes de odio LGBTQ+ en Alemania? Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

En 2021, el 23% de los alemanes pensaba que el cambio climático se debía a ciclos naturales y no estaba relacionado con la actividad humana. El año pasado, esa cifra subió al 33%. En toda la Unión Europea, esa cantidad ha pasado del 25% hace cinco años al 35% en 2025.

Brot für die Welt pidió a la UE que fortalezca la protección de los activistas y grupos de la sociedad civil en todo el bloque, así como una mayor aplicación de la Ley de Servicios Digitales de la UE. Aparentemente, la ley responsabiliza a empresas como Meta y Google por la desinformación y el discurso de odio en sus plataformas, pero las lagunas legales y el lenguaje vago han permitido a los gigantes tecnológicos hacer un esfuerzo mínimo en este sentido.

Editado por: Rob Turner