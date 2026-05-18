Las ejecuciones casi se duplicaron en Estados Unidos el año pasado y se dispararon en el extranjero

alternar título Curt Anderson/AP

El número de ejecuciones en todo el mundo alcanzó su nivel más alto en 44 años en 2025, según un nuevo informe de Amnistía Internacional, y los asesinatos autorizados por el Estado casi se duplicaron en Estados Unidos en el lapso de un año.

Un total de 2.707 personas fueron asesinadas en 17 países en relación con cargos penales que van desde delitos de drogas hasta actos de disidencia política, informó el domingo la organización de derechos humanos. Esto marca un aumento del 78% en las ejecuciones respecto al año anterior, cuando Amnistía registró 1.518 ejecuciones.

Irán fue responsable de la mayoría de las ejecuciones del año pasado, con 2.159 personas muertas, más del doble de las ejecuciones en 2024. En septiembre, Amnistía dijo que Irán ya había alcanzado en 2025 su mayor número de ejecuciones en 15 años. Atribuyó el aumento en parte al mayor uso en el país de la pena de muerte “como herramienta de represión estatal y para aplastar la disidencia”, desde 2022, cuando una amplia protesta por los derechos de las mujeres Estalló el movimiento.

Según Amnistía, muchos países utilizaron la pena de muerte para hacer cumplir leyes estrictas sobre drogas, incluidos Irán y Arabia Saudita, este último de los cuales ejecutó al menos a 356 personas en 2025. La organización sin fines de lucro, que apoya la abolición de la pena de muerte, dice que su recuento de ejecuciones no incluye miles de ejecuciones sospechosas llevadas a cabo en China, que la organización describe como el país líder en ejecuciones en todo el mundo.

De manera similar, Estados Unidos experimentó un fuerte aumento en las ejecuciones de prisioneros: 47 en 11 estados el año pasado, frente a 25 en 2024. Estados Unidos, donde la pena de muerte se aplica solo a casos de asesinato o traición, es el único país de América que ha llevado a cabo ejecuciones criminales el año pasado, dice Amnistía.

Florida encabezó ese recuento con 19 ejecuciones. El gobernador republicano del estado, Ron DeSantis, ha defendido la pena de muerte, calificándola de “fuerte elemento disuasivo” del crimen y “un castigo apropiado para los peores infractores”. Ha facilitado la imposición del castigo: en 2023, redujo el umbral legal para la pena de muerte en Florida, eliminando el requisito de que un jurado recomiende el castigo por unanimidad.

Justin Mazzola, subdirector de investigación de Amnistía Internacional, dice que el “enorme aumento” de las ejecuciones en Estados Unidos está “vinculado específicamente con lo que estaba sucediendo en Florida”.

“Normalmente, Florida sólo ejecutaría entre una y dos, a veces un pico de seis en un solo año”, dijo. “El año pasado ejecutaron a 19 personas, es decir, casi una cada dos semanas”, dijo Mazzola.

Amnistía Internacional describe la pena de muerte como “el máximo castigo cruel, inhumano y degradante”.

Mazzola sostiene que el creciente uso de la pena de muerte en Estados Unidos va en contra de la creciente oposición del público estadounidense a la práctica.

El apoyo a la pena capital alcanzó su punto máximo en 1994 con un 80%, según Gallup, pero ha caído precipitadamente, dijo Mazzola, “a medida que la gente comprende cada vez más todas las cuestiones que están involucradas en la pena de muerte, desde el racismo y el ataque a personas de bajos ingresos, hasta cuestiones relacionadas con la salud mental y las discapacidades intelectuales”.

Hoy en día, el apoyo a la pena de muerte en Estados Unidos se sitúa en su nivel más bajo en cinco décadas: el 52% de los estadounidenses apoya la pena capital, el nivel más bajo desde 1972, según datos de una encuesta de Gallup de octubre.

Un informe reciente del Centro de Información sobre la Pena de Muerte respalda esa tendencia. El centro estudia las ejecuciones estatales, pero no se pronuncia sobre si deberían abolirse.

“Nuestra propia investigación muestra que la mayoría de los jurados estadounidenses rechazan las sentencias de muerte por diversas razones”, dice el director ejecutivo del centro, Robin Maher, citando preocupaciones sobre la equidad y la condena injusta.

“Creo que es un reconocimiento cada vez mayor de que la pena de muerte es una política fallida. Realmente no está cumpliendo la promesa que alguna vez tuvo de disuadir futuros delitos y castigar de manera inapropiada”.