Los agentes del 6 de enero demandan por un fondo de 1.800 millones de dólares que llaman “fondo para sobornos” para los “insurrectos”

Habrá cinco comisarios, elegidos por Blanche, que repartirán el dinero. Los comisionados no han sido anunciados.

No está claro cómo determinará el Departamento de Justicia cómo distribuir el dinero, y el proceso estará en gran medida protegido del escrutinio público, a diferencia de una demanda civil que se desarrolla en audiencia pública.

Dunn y Hodges, quienes dicen haber sido acosados ​​por los alborotadores del 6 de enero y recibido amenazas de muerte después de que hablaron públicamente sobre sus heridas y la violencia del motín, argumentan en su demanda que la creación del fondo sólo alienta a que continúe la violencia y podría significar que las amenazas contra ellos crezcan.

Argumentan que el dinero podría “financiar directamente las operaciones violentas de los alborotadores, los paramilitares y sus partidarios” que amenazaron sus vidas.

Citando comentarios de Trump, Blanche, el vicepresidente JD Vance y el funcionario de la administración Trump, Ed Martin, la demanda sostiene que “el propósito del Fondo Antiarmas es obvio: proporcionar a los alborotadores del 6 de enero, incluidos los Proud Boys, la remuneración que ellos, el presidente y los aliados del presidente coinciden en que se les debe”.

Miles de partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio en un esfuerzo fallido por detener la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden el 6 de enero de 2021. Más de 140 agentes de policía resultaron heridos en el tumulto.

Finalmente, unas 1.500 personas fueron acusadas. En su primer día de regreso al cargo, Trump perdonó a la mayoría, mientras que anuló los castigos para un puñado de otros.

Dunn y Hodges dicen que el fondo demuestra que quienes llevaron a cabo actos de violencia en nombre de Trump no sólo evitaron el castigo, sino que también fueron recompensados.

Brendan Ballou, exfiscal federal que trabajó en casos relacionados con el 6 de enero, presentó la demanda en nombre de los agentes.

Dijo en un comunicado que si se le permitía continuar, “financiaría a insurrectos, milicias y paramilitares que son leales al presidente pero que no rinden cuentas ante el estado de derecho”.

“Para proteger su seguridad y nuestra democracia, nuestros clientes están demandando para evitar que eso suceda”, dijo.

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la demanda.