África Central: ¿Los recortes de ayuda de Estados Unidos empeoraron el brote de ébola?

Desde el cambio de milenio, ha habido un nuevo brote de ébola casi todos los años. La epidemia actual, sin embargo, es diferente.

La mayoría de los brotes de ébola, incluida una epidemia devastadora hace varios años que causó al menos 11.000 muertes en África occidental entre 2014 y 2016, se remontan a la cepa Zaire, para la que ahora se ha desarrollado una vacuna. Sin embargo, el último brote es causado por la rara cepa Bundibugyo, que lleva el nombre de una región de Uganda donde se informó por primera vez en 2007. No existe vacuna ni medicamento para combatir esta cepa, que mata a aproximadamente uno de cada tres de los infectados.

El brote actual en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda es la tercera epidemia relacionada con Bundibugyo, y ya la más mortífera hasta el momento. Hasta el miércoles, se pensaba que al menos 139 personas habían muerto, con 600 casos sospechosos adicionales, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Estoy profundamente preocupado por la escala y la velocidad de la epidemia”, dijo el Director General de la OMS, Tedros Adhanom, en la Asamblea General de la ONU celebrada esta semana en la ciudad suiza de Ginebra. También advirtió que “estas cifras cambiarán a medida que se amplíen las operaciones de campo, incluido el fortalecimiento de la vigilancia, el rastreo de contactos y las pruebas de laboratorio”.

Ébola: lo que hay que saber después de que la OMS declare la emergencia sanitaria Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Tan pronto como tuvo conocimiento del brote, Tedros declaró inmediatamente una emergencia sanitaria internacional, sin consultar primero a expertos, como es habitual. Esto se debe a que, según se informa, el virus ya se había estado propagando desapercibido durante varias semanas. Los expertos en salud ahora están compitiendo para contener el virus y poniendo en riesgo su propia seguridad en el proceso. Mientras tanto, algunos se preguntan si el brote se habría detectado más rápidamente si el gobierno de Estados Unidos no hubiera reducido drásticamente sus contribuciones a los esfuerzos mundiales de atención sanitaria.

Brote mayor de lo esperado

El epidemiólogo estadounidense Eric Feigl-Ding, uno de los primeros científicos destacados en advertir sobre la emergente pandemia de coronavirus en enero de 2020, dijo que probablemente solo estemos viendo la punta del iceberg. “[Ebola is]”Ya está matando a trabajadores de la salud y ya se ha extendido a muchas regiones diferentes”, dijo a DW. “Con muy pocas pruebas, ya estamos encontrando tantas [cases]eso significa que estamos apenas llegando a la cima y que este brote es mucho más amplio de lo que pensábamos”. También advirtió que el último brote se estaba propagando mucho más rápido que la epidemia de 2014 en Guinea, Sierra Leona y Liberia.

El Ébola se transmite por contacto directo con personas infectadas o sus fluidos corporales. Esto significa que el riesgo de infección es más limitado que el del virus SARS-CoV-2, que puede propagarse por el aire. Por lo tanto, en teoría, la variante Bundibugyo podría contenerse poniendo en cuarentena a las personas infectadas, mediante pruebas a gran escala y rastreo de contactos.

“El problema es la velocidad del despliegue”, dijo Feigl-Ding, añadiendo que USAID solía tener esto, cuando estaba en el terreno, distribuyendo medicamentos y financiando a trabajadores de salud y clínicas locales para hacerlo. “Ahora USAID ha desaparecido. Este es claramente uno de los ejemplos de lo que sucede cuando se diezma la infraestructura de atención médica en muchos de estos países”.

La Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID) es posiblemente el ejemplo más conocido de instituciones estadounidenses desmanteladas desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. En enero de 2025, el presidente reelegido de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva que congelaba todos los pagos de ayuda durante 90 días y ordenaba una revisión de cómo se estaban utilizando los fondos. Muchos empleados de USAID fueron despedidos y el 90% del presupuesto fue recortado. Si bien posteriormente el Congreso volvió a aumentar la financiación, las interrupciones temporales han dejado su huella en todo el mundo. Para empeorar las cosas, muchos gobiernos europeos, incluido Alemania, también han recortado drásticamente su ayuda al desarrollo.

Las disruptivas medidas de reducción de costos de Trump también fueron posibles gracias al multimillonario tecnológico Elon Musk, quien en ese momento era jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE). En febrero de 2025, Musk admitió ante el gabinete estadounidense que había puesto fin “accidentalmente” a algunos programas para contener el virus del Ébola “muy brevemente”. Los New York Times El diario informó más tarde que no todos los programas cancelados habían sido restablecidos. También dijo que los recortes habían empeorado un brote de ébola en Uganda, según el personal de la embajada de Estados Unidos en Kampala, la capital de Uganda.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (derecha), ha supervisado recortes masivos de ayuda. Imagen: Jonathan Ernst/REUTERS

Después de su toma de posesión en enero de 2025, Trump también inició la retirada de Estados Unidos de la OMS, que se hizo oficial un año después. Anteriormente, Estados Unidos era uno de los donantes más importantes del organismo de salud mundial. En 2023 y 2024, las contribuciones de Estados Unidos ascendieron a más de 1.200 millones de dólares (alrededor de 1.030 millones de euros).

En brotes anteriores de ébola, la OMS trabajó en estrecha colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Sin embargo, la agencia de salud pública de Estados Unidos también ha sufrido recortes drásticos durante el mandato del secretario de Salud, Robert Kennedy Jr, quien ha afirmado que está reduciendo la burocracia. En abril de 2025, Kennedy anunció que el 25% de la fuerza laboral de los CDC sería despedido y el 35% de los contratos externos se rescindirían. Los medios de comunicación estadounidenses informaron más tarde que personal clave encargado de combatir el ébola había sido despedido “accidentalmente” y luego recontratado. Los CDC han dicho que actualmente cuentan con más de 30 empleados en la República Democrática del Congo (RDC) para ayudar a contener el brote de ébola.

Trabajo incansable en condiciones difíciles.

“La reducción de recursos en la República Democrática del Congo, tanto humanitarios como sanitarios, es inevitablemente perjudicial para la población congoleña y, en cierta medida, para la prevención y detección de epidemias”, dijo a DW Julie Drouet, directora nacional de la organización humanitaria mundial Acción contra el Hambre en la República Democrática del Congo.

Dijo que, desde su punto de vista, varios otros factores también habían contribuido al retraso en la detección de los casos de ébola, incluido el hecho de que “la cepa identificada no es la que se ve habitualmente en la República Democrática del Congo”. Las pruebas iniciales arrojaron resultados negativos, ya que se centraron en la cepa más común de Zaire, dijo a DW. “Además, la primera muerte se produjo dentro de la comunidad y no en los centros de salud”. Esto permitió que el virus se propagara durante un tiempo relativamente largo sin que los funcionarios de salud pública se dieran cuenta y hicieran sonar la alarma.

Las provincias ricas en recursos de Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, ya están plagadas de violencia e inestabilidad. El brote de ébola no ha hecho más que empeorar las cosas. Cuando los grupos armados vinculados a Ruanda avanzaron a principios de 2025, la población local huyó y el virus pudo propagarse más fácilmente, lo que complicó aún más los esfuerzos de los trabajadores humanitarios.

Se ha informado de un primer caso de ébola en Goma, una importante ciudad del este de la República Democrática del Congo controlada por el grupo armado M23. Imagen: Jospin Mwisha/AFP

Pero los trabajadores humanitarios están preparados para circunstancias tan difíciles, afirma Drouet a DW. “Actualmente estamos haciendo todo lo posible para contener la epidemia. Por ejemplo, también se están organizando puentes aéreos humanitarios para facilitar el acceso y la entrega de la ayuda”.

Las autoridades también han confirmado casos de Ébola en la ciudad de Goma, en el este de la República Democrática del Congo, y en la capital de Uganda. Ambas ciudades tienen mejor infraestructura que la provincia de Ituri, donde comenzó el brote, aunque ambas sufren de una alta densidad de población, lo que podría provocar que el virus se propague rápidamente.

La OMS ha proporcionado un tramo inicial de 3,9 millones de dólares para apoyar a los sistemas nacionales de atención sanitaria en su lucha contra el brote del virus del Ébola. Los expertos en salud también están pidiendo a los gobiernos de todo el mundo que aumenten significativamente esta cantidad.

Con informes adicionales de Anthony Howard.

Este artículo fue escrito originalmente en alemán.