El Consejo de Seguridad de la ONU insta a todas las partes en conflicto a proteger a los civiles

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llamó el miércoles a todas las partes en conflicto a cumplir con sus obligaciones bajo el derecho internacional para proteger a los civiles.

El llamado se produjo mientras el Consejo de Seguridad celebraba su debate anual de todo el día sobre la protección de los civiles en los conflictos armados. En el debate, se informó al Consejo de Seguridad que, si bien los civiles continúan sufriendo porque las partes en conflicto eligen ignorar su obligación legal de protegerlos, cumplir con las reglas de la guerra y hacer cumplir la responsabilidad cuando se rompen puede producir un resultado diferente.

Edem Wosornu, director de la División de Respuesta a Crisis en la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, dijo que aproximadamente se mata a un civil cada 14 minutos en 2025.

“Proteger a los civiles en los conflictos armados no es caridad. Es lo mínimo que la humanidad y la civilización civil requieren. Es fundamental para la paz y la seguridad. Es responsabilidad de este Consejo y de cada Estado miembro que firmó la Carta de las Naciones Unidas, y es lo que muchas personas en todo el mundo esperan que los Estados miembros de las Naciones Unidas hagan. No se puede externalizar. No se puede posponer. No se puede diluir. Es la elección que debemos hacer ahora”, dijo Wosornu.

Las Naciones Unidas registraron más de 37,000 muertes de civiles en 20 conflictos armados el año pasado, en comparación con las 36,000 muertes de civiles registradas en 14 conflictos armados en 2024.

Al abordar el debate, Mirjana Spoljaric, presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja, dijo: “Las guerras libradas sin reglas transforman las guerras entre combatientes en guerras contra civiles. En las últimas semanas, he realizado varias misiones al Medio Oriente, donde el impacto del conflicto en los civiles es dolorosamente claro. Pero los patrones brutales de la guerra se están volviendo generalizados en regiones desde el Medio Oriente hasta el Cuerno de África, Europa del Este y más allá. Ya no podemos fingir que lo que estamos presenciando en las zonas de guerra cumple con la ley.”

Fu Cong, representante permanente de China ante las Naciones Unidas, dijo en el debate que los civiles son las mayores víctimas de los conflictos armados, subrayando la necesidad de promover el arreglo político de los problemas candentes y eliminar la amenaza de violencia para la seguridad.

Es una obligación que todas las partes deben cumplir de acuerdo con el derecho internacional humanitario, agregó, señalando que cualquier doble estándar o aplicación selectiva es inaceptable.

“El mundo hoy está lleno de tumulto y conflictos en escalada, cobrando innumerables vidas inocentes y separando a las familias. El informe del secretario general indica que más de 20 conflictos en todo el mundo este año han resultado en al menos 37,000 muertes de civiles y han desplazado a más de 100 millones de personas. Esta cruda realidad una vez más nos advierte que debemos actuar con mayor urgencia y medidas más fuertes para proteger a los civiles”, dijo Fu.