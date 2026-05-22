Los demócratas exigen respuestas del secretario del Tesoro sobre el acuerdo del IRS de Trump.

Los principales demócratas están exigiendo respuestas al secretario del Tesoro Scott Bessent y al CEO del IRS Frank Bisignano sobre el acuerdo entre el presidente Donald Trump y el IRS que creó un “Fondo contra la Weaponization Fund” de casi $1.8 mil millones para compensar a aquellos que alegan haber sido injustamente señalados bajo la administración de Biden. En una carta enviada a última hora del jueves a Bessent y Bisignano, la senadora Elizabeth Warren y el senador Ron Wyden solicitaron claridad sobre el fondo para los contribuyentes, al cual llaman “escandalosamente corrupto”. El fondo proviene del acuerdo de una demanda de $10 mil millones que el presidente Trump presentó contra el IRS y ha sido criticado por legisladores de ambos partidos. El acuerdo incluye un adéndum que pone fin a cualquier auditoría del IRS existente de Trump, su familia o sus negocios. En la carta, los senadores demócratas expresaron su preocupación de que el fondo podría ser utilizado para pagar a aquellos que fueron procesados por ingresar o llevar a cabo acciones violentas en el Capitolio el 6 de enero de 2021. “Este acuerdo parece ser un descarado plan para repartir de manera corrupta el dinero de los contribuyentes a los aliados del presidente Trump y a los insurrectos violentos. Las disposiciones de este acuerdo tampoco prevén la divulgación de los beneficiarios, lo que significa que el presidente y sus aliados pueden repartir estas recompensas en secreto y por la razón que consideren conveniente”, escribieron. “De hecho, no parece existir una limitación vinculante que impida al presidente y su familia acceder al fondo de acuerdo con la cantidad de dinero que deseen”. Bajo el acuerdo, a Trump no se le permite recibir dinero del fondo, pero las personas asociadas con él podrían presentar reclamaciones, según fuentes de ABC News. Esta carta llega en medio de la indignación bipartidista por el “Fondo contra la Weaponization Fund”. [Contexto: Los demócratas están cuestionando la legalidad y ética de un fondo creado por Trump y el IRS.] [Revisión de datos: La información proviene de ABC News, contribuyeron Katherine Faulders y Alex Mallin.]