Las seis tendencias principales que decidirán a los Thunder-Spurs

Desde el problema de pérdidas de balón de Stephon Castle hasta el triple de Alex Caruso, estas son las batallas que determinarán al campeón de la Conferencia Oeste.

Los San Antonio Spurs sorprendieron al mundo del baloncesto en el Juego 1 de las finales de la Conferencia Oeste, superando a los campeones defensores en un clásico de doble tiempo extra que anunció a los Spurs como amenazas legítimas para destronar al Oklahoma City Thunder. Pero el Thunder respondió en el Juego 2 de la misma manera que lo hacen los campeones: apoyándose en su identidad defensiva, su profundidad en la zona de defensa y una de las ventajas de local más impresionantes de la NBA. A medida que la serie se traslada a la tierra de Duncan y Manu, echemos un vistazo a un puñado de tendencias iniciales de la serie que en última instancia determinarán quién gana el Oeste.

Las pérdidas de balón de Stephon Castle

Aquí hay una estadística. En la historia de las finales de conferencia de la NBA, ha habido solo 14 casos en los que un solo jugador registró nueve o más pérdidas de balón en un solo juego. Stephon Castle ahora tiene dos de ellos.

El base de segundo año de los Spurs perdió 11 veces en el Juego 1, seguido de nueve pérdidas de balón más en el Juego 2. Sus 20 pérdidas de balón en total en los primeros dos juegos no tienen precedentes. Ningún otro jugador ha hecho eso en dos partidos consecutivos de playoffs en toda la historia de la NBA.

La mala seguridad del balón de Castle es la principal razón por la que los Spurs han perdido 19 veces más que el Thunder en lo que va de la serie. En los juegos importantes de la NBA, ese tipo de diferencial de pérdidas de balón inflado es un gran problema, especialmente en este enfrentamiento, ya que ganar la batalla de pérdidas de balón ha sido una parte vital del éxito del Thunder en las últimas temporadas. La defensa de OKC ha sido durante mucho tiempo el arma distintiva del equipo, y están en su mejor momento cuando roban el balón, desvían pases y convierten las pérdidas de balón vivas en cubos en el otro extremo.

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Shai Gilgeous-Alexander tuvo cinco robos solo en el Juego 1. Ajay Mitchell y Cason Wallace tuvieron cuatro cada uno desde el banco en el Juego 2. La zona de defensa del Thunder está llena de ladrones, y actualmente se están dando un festín con el juego descuidado de una de las estrellas jóvenes más brillantes de los Spurs.

Si eso continúa, a San Antonio le resultará difícil ganar esta serie. Pero el mayor ajuste de los Spurs podría reducirse más que nada al informe de lesiones. El impresionante total de pérdidas de balón de Castle tiene mucho que ver con la ausencia de De’Aaron Fox, el armador titular del equipo, quien aún no ha jugado en esta serie debido a un esguince de tobillo. Y la lesión en el tendón de la corva de Dylan Harper, que lo obligó a salir a mitad del Juego 2, solo agravó el problema.

El efecto descendente es obvio. Sin su habitual compañero de defensa, Castle tiene que jugar más y utilizar más posesiones. Más toques y mayor uso significan más pérdidas de balón. Eso se refleja aquí:

La creciente carga de trabajo de Stephon Castle

Reg. Estación 30.0 76,9 24.9 3.2 R1 frente a PUT 32,8 75.2 28.1 3.6 R2 frente a MÍN. 31.0 68.3 24.3 2.7 WCF frente a OKC 43,6 104.0 28.1 10.0

Pero los efectos secundarios de esas ausencias también son importantes. Desde la perspectiva de OKC, las lesiones de Fox y Harper permiten que la mejor defensa de la liga se concentre en el creador de juego de 21 años de San Antonio. En condiciones normales, el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, decora la cancha con múltiples escoltas, capaces de realizar grandes jugadas contra grandes defensores, lo que ayudó a neutralizar la defensa del Thunder durante sus enfrentamientos de la temporada regular. Pero como lo demuestran los minutos de Jordan McLaughlin en el Juego 2, ese ataque perimetral es mucho más fácil de defender sin Fox y Harper.

Alex Caruso aprovechando las esquinas

“Caruso ha sido maravilloso para OKC en esta serie; no hay otra manera de decirlo. Por supuesto, está haciendo todo el trabajo y las cosas defensivas que le han ganado su reputación como uno de los mejores jugadores de la liga, pero en esta serie, sus tiros de 3 puntos también han sido ridículos. Hasta ahora en las finales del Oeste, Caruso ha acertado 11 de 18 triples, lo que sería fantástico para cualquiera, pero es especialmente fantástico para un tipo que anotó menos de 30 por ciento de sus triples durante la temporada regular. Mire esta tabla de tiros. ¿Qué destaca?

Para mí, son sus lamentables números en las esquinas. Durante toda la temporada, Caruso anotó sólo 19 de sus 82 intentos desde las áreas de esquina cortas, es decir, sólo el 23,2 por ciento, pero en esta serie, se ha vuelto completamente Klay Thompson, acertando 6 de 9 intentos en esta área vital.

Las limitaciones de tiro de Caruso normalmente limitan su tiempo de juego, pero su capacidad para derribar esas miradas ayuda a Mark Daigneault a mantener a Caruso en la cancha, lo que ayuda a OKC a expandir la defensa de San Antonio y refuerza la defensa del Thunder en el otro extremo. Si Caruso continúa disparando así en San Antonio, ganará cada vez más tiempo de juego. Si se enfría o regresa a la media, la ventaja podría inclinarse nuevamente hacia los Spurs.

Las actas sin Wemby

Después de una actuación deslumbrante en el Juego 1, Victor Wembanyama estuvo relativamente apagado en el Juego 2, y si estás buscando identificar al jugador más importante en el futuro de esta serie, probablemente necesites estirar el cuello.

La superestrella de 22 años de los Spurs sigue siendo su fuerza más importante en ambos extremos de la cancha, claro, y los datos lo dejan muy claro. Los Spurs tienen plus-17 en sus 86 minutos y -19 en los 20 minutos que ha estado fuera de la cancha. Es así de simple.

Luke Kornet ha sido una increíble incorporación al banco de los Spurs esta temporada, pero a medida que San Antonio se ha levantado para enfrentar a los campeones defensores en las finales de conferencia, los minutos de Kornet han sido arriesgados. OKC tiene una calificación neta de más-45,1 en los 20 minutos de Kornet en los dos primeros juegos. Cuando Wemby está ahí fuera, esa enorme cifra cae a -6,1.

En otras palabras, cuando el gato no está, ha sido Ciudad Mágica para estos hermanos Thunder. Si San Antonio quiere ganar estos dos próximos partidos en casa, debe encontrar formas de hacer que los minutos del Kornet sean menos desastrosos.

La plaga de las piernas continúa

Aquí llegamos a la parte más triste de esta serie. Ambos equipos ahora corren el riesgo de perder a dos jugadores críticos en tramos clave de este enfrentamiento épico. Harper y Fox están arruinados para los Spurs; Jalen Williams y Ajay Mitchell están clasificados para OKC. Estas lesiones llegan como parte de una tendencia más amplia en el baloncesto.

La semana pasada escribí sobre la creciente crisis de lesiones en la parte inferior del cuerpo de la liga y ahora, lamentablemente, esta increíble serie se está convirtiendo en otra demostración de por qué este fenómeno está dañando el producto de la NBA. Solo en el Juego 2, Mitchell, Williams y Harper salieron cojeando de la cancha. Fox no ha aparecido. Estos no son jugadores aleatorios. A cada equipo le faltan ahora dos de sus cuatro máximos goleadores.

Deberíamos sentirnos decepcionados, pero ¿deberíamos sorprendernos? Ésa es la pregunta más importante. El juego 1 de esta serie fue un clásico absoluto, pero también fue un maratón de doble tiempo extra, con varios jugadores estableciendo marcas máximas de la temporada en minutos y carga de trabajo. Luego, menos de 48 horas después, se les pide a todos que se los aten y lo hagan de nuevo.

Tal vez sea una coincidencia que tres tipos abandonaran el Juego 2 con lesiones en la parte inferior del cuerpo. O escúchenme, considerando la plaga de lesiones en las piernas que ha afectado toda esta temporada de la NBA, sin mencionar los playoffs del año pasado, tal vez la liga debería reconsiderar qué tan compacto es el calendario de postemporada. La insistencia en jugar estos juegos hiperintensos cada dos días es una elección. La liga amplía el calendario de las Finales a 16 días, y cinco de los siete partidos de las Finales incluyen dos días completos de descanso previo. ¿Pero esta ronda? No.

Vale la pena cuestionarlo. ¿Es arriesgada esta cadencia dado el lugar en el que nos encontramos en el calendario? El tercer juego será el número 96 de la temporada tanto para Keldon Johnson como para Julian Champagnie. Si esta serie llega a siete y los Spurs llegan a las Finales, ambos jugarían al menos 103 partidos este año.

¿Es esto demasiado baloncesto? No soy un científico del deporte, pero la evidencia está empezando a ser demasiado dolorosa como para ignorarla. Lo peor que podría pasarle a esta tremenda serie sería que la principal razón de la victoria fuera simplemente la salud de la parte inferior del cuerpo en lugar de la brillantez del baloncesto.

La gran elección de OKC

Isiah Hartenstein apenas jugó en el Juego 1. Luego brindó un gran impulso en el Juego 2. Mientras tanto, Chet Holmgren pasó la mayor parte del tiempo decisivo en el Juego 2 en el banco. A medida que la serie migra a San Antonio, una gran pregunta es cómo desplegará Daigneault la zona delantera del Thunder. Pero la respuesta real es menos importante que la versatilidad de la que dispone.

Holmgren y Hartenstein serían los mejores grandes en la gran mayoría de los equipos de la NBA, pero OKC tiene ambos, y sus estilos muy diferentes brindan al equipo opciones estratégicas tremendamente diferentes en ambos lados de la cancha. En los casos en que los árbitros permiten el juego físico, Hartenstein es la opción clara. Es lo suficientemente grande como para limitar literalmente a Wembanyama de maneras que Holmgren simplemente no puede. En los casos en los que el silbato está más tenso y se requiere delicadeza, Holmgren, que puede espaciar la cancha en ataque, es una mejor opción. Eso nos lleva a…

El efecto cebra

Nadie quiere leer sobre los árbitros, pero cualquier columna como ésta estaría incompleta sin abordar la dinámica Hartenstein-Wembanyama. Tony Brothers y su equipo miraron para otro lado mientras Hartenstein agarraba, sujetaba y tiraba de Wembanyama durante el segundo juego. Fue un gran plan de juego por parte de OKC; Si no van a llamarlo, ¿por qué no harías esto toda la noche?

Aún así, muchos observadores se sorprendieron al ver que gran parte de eso no se sancionaba, especialmente en el contexto del contacto suave que las grandes superestrellas de esta liga han convertido en faltas durante décadas. Nos guste o no, las asignaciones de contactos son ahora un factor importante en los playoffs de la NBA, y especialmente en esta serie. Si a OKC se le permite limitar la movilidad de Wemby con fuerza bruta que roza el juego de línea ofensiva, tendrán una gran oportunidad de ganar esta serie. Si los funcionarios dicen que las cosas son más estrictas en San Antonio, los Spurs lo hacen.