La estrella de The Madison, Michelle Pfeiffer, dice que no había baño, aire acondicionado ni comida en el set mientras filmaba la serie de Taylor Sheridan.

Michelle Pfeiffer recientemente dijo en el podcast “In Conversation” que no había baño, comida ni aire acondicionado en el set mientras filmaba “The Madison” de Taylor Sheridan.

“Fue todo un poco apresurado para todos, por lo que no había ciertas comodidades preparadas”, dijo Pfeiffer. “No hay baño, ni siquiera el retrete es real. No hay aire acondicionado, no hay fontanería, no hay nada. Pero es gloriosamente espectacular”.

Añadió: “Realmente no teníamos remolques allí, porque estaban filmando en 360 grados, así que no podían tener un montón de remolques alrededor. Por lo que realmente no había lugar para que nosotros nos sentáramos. No había baño cerca. No había comida. Y en invierno, hacía frío. Era como, ‘¿Podríamos tener un calentador?’ Y en verano, era como, ‘¿Podría tener un paraguas porque el sol es muy intenso?'”

Pfeiffer protagoniza “The Madison” junto a Kurt Russell, Beau Garrett, Patrick J. Adams, Elle Chapman, Amiah Miller, Alaina Pollack y Ben Schnetzer. La serie dramática de Paramount+ sigue a una familia de Nueva York que se traslada a Montana rural después de una tragedia familiar.

Durante una reciente entrevista con Variety, Cole Hasuer dijo que las condiciones en el set de Sheridan para el spin-off de “Yellowstone”, “Dutton Ranch”, tampoco eran las más acogedoras.

Cuando le preguntaron sobre la diferencia entre filmar en Montana para “Yellowstone” y en Texas para “Dutton Ranch”, Hauser dijo: “Al bajar allí, era un mundo totalmente diferente. El clima era diferente. Empezamos en julio y agosto, y eso fue doloroso. Hacían 118 grados, y estabas todo de negro, sentado en un caballo. Los remolques no están a 200 yardas de distancia, están a millas de distancia. Así que estás ahí afuera en los elementos. Entrar en eso y poder sobrevivir los primeros meses fue todo un logro en sí mismo. Y luego, el nuevo elenco, el nuevo equipo, el nuevo paisaje, la nueva forma de ser vaquero, todo fue una experiencia de aprendizaje. Lo tomé con fuerza, y lo superamos los primeros meses, luego comenzamos a encontrar nuestro camino y entrar en ritmo”.