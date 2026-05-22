Al-Nassr 4

Al-Nassr produjo una aplastante exhibición en la segunda mitad para vencer a Damac 4-1, con Cristiano Ronaldo anotando dos goles para finalmente ganar el título de la Liga Pro de Arabia Saudita.

Después de una primera mitad relativamente tranquila, Al-Nassr se separó tras el descanso con goles de Kingsley Coman y Ronaldo, a pesar de que Damac amenazó brevemente con un regreso.

Los anfitriones dominaron gran parte del partido y finalmente rompieron el empate en el minuto 34. Joao Félix entregó un centro invitante después de un córner y Sadio Mané se elevó por encima para cabecear con fuerza al fondo de la red para el 1-0.

Al-Nassr ya había creado varias oportunidades antes del primer gol. Ronaldo cabeceó por encima desde corta distancia, Mané fue detenido por el portero Kewin, mientras que Félix y Coman pusieron a prueba la defensa de Damac durante una primera mitad animada.

Los locales llevaron ese impulso a la segunda mitad y duplicaron su ventaja siete minutos después del reinicio. Abdullah Al Khaibari entregó a Kingsley Coman fuera del área y el extremo francés disparó con la izquierda a ras de suelo al rincón inferior para poner el 2-0.

Damac recibió una oportunidad para volver al partido poco después, cuando el VAR concedió un penalti por la mano de Mohamed Simakan dentro del área.

Morlaye Sylla convirtió desde el punto de penalti en el minuto 58, engañando al portero para reducir la desventaja a 2-1.

Pero cualquier esperanza de un regreso de Damac fue rápidamente extinguida por Ronaldo.

Primero, el delantero portugués restauró la ventaja de dos goles de Al-Nassr con un soberbio tiro libre en el minuto 63, curvando un golpe bajo al rincón inferior derecho desde justo fuera del área.

Luego, Ronaldo añadió su segundo y el cuarto de Al-Nassr en el minuto 81. Tras un inteligente movimiento ofensivo en el área penal, terminó desde corta distancia para sellar el partido.

El resultado pone fin a una larga espera para Ronaldo, quien finalmente pudo levantar su primer título de liga en Arabia Saudita.