Cómo algunas escuelas de EE. UU. imparten clases de bondad: “Simplemente me hace querer ser una mejor persona”

Ala roja, Minnesota— Estados Unidos gasta cientos de miles de millones cada año en enseñar a los niños a leer, escribir y calcular. Pero ¿qué pasa con la bondad? ¿Por qué no es una materia en la escuela? Bueno, en algunos lugares sí lo es.

Kindness 101 es un programa que utiliza las historias que CBS News encuentra en nuestra serie “On the Road” para enseñar bondad y carácter. Las historias se combinan con planes de lecciones creados por una organización sin fines de lucro de la Universidad Drake de Iowa llamada “¡El carácter cuenta!”

“Entonces, la idea de que podríamos desarrollar recursos curriculares en torno a estas historias que elevan lo mejor de nuestro país… y vamos a hacer todo esto para que los educadores no tengan que pagar para obtenerlos”, dijo Scott Raecker, director ejecutivo de Character Counts.

Algunas de las mayores alegrías de mi trabajo son los saludos que recibo cada vez que sorprendo a una de nuestras aulas de Kindness 101.

Una visita a la clase de tercer grado de Neil Lahammer en la escuela primaria Burnside en Red Wing, Minnesota, sería la más alegre de todas. Lahammer es uno de los más de 100.000 profesores que han utilizado Kindness 101.

Las lecciones, a las que cualquier profesor puede acceder en Kindess101.com, se utilizan para inspirar bondad y carácter en millones de niños de todo el mundo.

“Cuando veo a los estudiantes duplicar lo que ven en los videos… y como maestro, eso es oro”, respondió Lahammer cuando se le preguntó cómo sabe que las lecciones se están asimilando.

“Simplemente me hace querer ser una mejor persona”, dijo un estudiante sobre las lecciones.

El buen rollo se está extendiendo en gran medida gracias al Kindness Club que Lahammer puso en marcha.

Al menos una vez a la semana, los estudiantes abandonan su recreo para realizar colectas de alimentos, colectas de guantes y promover la bondad en toda la escuela.

“Es simplemente sorprendente la forma en que estos niños quieren ayudar a los demás”, dijo Lahammer.

Lahammer incluso enseña a otros profesores de su distrito cómo utilizar mejor el plan de estudios, todo en un esfuerzo por crear un ejército de superhéroes bondadosos.

Lahammer fue elegida como la primera Maestra Nacional del Año de Kindness 101. El premio se entregó en abril en una gala en Des Moines, Iowa, y ahora se convertirá en una tradición anual.

“Él me hace más inteligente y me hace más feliz”, dijo otro estudiante a CBS News de Lahammer. “Él es todo mi mundo”.