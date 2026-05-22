EE.UU.: Tulsi Gabbard dimite como jefa de inteligencia de Trump

Gabbard, de 45 años, informó a Trump de su intención de dimitir durante una reunión en la Oficina Oval. Su renuncia entrará en vigor el 30 de junio.
La oposición de Gabbard a las guerras extranjeras
Sus comentarios en una audiencia del Congreso en marzo se destacaron por su cuidadoso no respaldo a la decisión de Trump de atacar a Irán. She repeatedly dodged questions about whether the White House had been warned of potential fallout from a conflict, including Iran’s closure of the Strait of Hormuz.
“While we have made significant progress, advancing unprecedented transparency and restoring integrity to the intelligence community, I recognize that there is still important work to be done,” she wrote in her resignation letter. “Estoy totalmente comprometido a garantizar una transición suave y completa durante las próximas semanas”.
